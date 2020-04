Bancos, luego del caos del viernes: cómo sigue a partir de hoy la atención a jubilados y pensionados y qué pasará en Semana Santa

Tweet El Banco Central reiteró el cronograma dispuesto por la Anses, enfatizó que el Ingreso Familiar de Emergencia y otros beneficios de ayuda social se podrán cobrar sólo a través de cajeros o puntos de extracción, agregó el Jueves Santo como día de atención y advirtió a los bancos que agilicen los créditos para que las Pymes paguen salarios El Banco Central reiteró el cronograma dispuesto por la Anses, enfatizó que el Ingreso Familiar de Emergencia y otros beneficios de ayuda social se podrán cobrar sólo a través de cajeros o puntos de extracción, agregó el Jueves Santo como día de atención y advirtió a los bancos que agilicen los créditos para que las Pymes paguen salarios Hoy, desde las 10 de la mañana y hasta las 17 en la Capital Federal y el Conurbano y desde más temprano en la mayoría de las provincias del país, donde los bancos ampliarán dos horas su horario de atención habitual, continuará el pago a jubilados y pensionados según el cronograma establecido por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Con la ayuda del clima, los municipios y las fuerzas de seguridad, durante el fin de semana hubo un funcionamiento más ordenado después del caos observado el viernes, cuando casi un millón de jubilados y receptores de ayuda social se agolparon en las calles y en los bancos al cabo de dos semanas de esforzado “aislamiento social”. Para asegurarse que esa situación continúe, ayer por la tarde el Banco Central emitió dos comunicados sobre la atención al público El primero, sobre quiénes, cuándo y cómo podrán cobrar sus haberes. Al respecto, el BCRA recordó que la atención por ventanilla de los bancos será exclusivamente para jubilados y pensionados, según el cronograma de la Anses, a saber: Beneficios pendientes de cobro de marzo y jubilaciones no contributivas: - Lunes 6, Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 4 y 5 - Martes 7, DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 Beneficios correspondientes al mes de abril - Lunes 6, DNI terminados en 4 y 5 (pensiones no contributivas) - Martes 7, DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 (pensiones no contributivas) - Miércoles 8, DNI terminados en 0 (jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859 pesos) Otro comunicado del Central, emitido horas después, agregó que los bancos abrirán, en el mismo horario de atención al público en que lo vienen haciendo desde el sábado, también el jueves (santo) 9 de abril "exclusivamente para la atención por ventanilla de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente del dígito en que termine su documento de identidad,. En el primer comunicado, la autoridad monetaria había recordado que los beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Anses -como el Ingreso Familiar por Emergencia u otros- podrán extraer su dinero en cualquier momento del día, pero exclusivamente a través de los cajeros automáticos o, para quienes tengan la tarjeta correspondiente, en puntos de extracción habilitados, tales como estaciones de servicio o supermercados. “En ningún caso –enfatizó el BCRA- podrán hacerlo en las ventanillas de los bancos”. El resto de las operaciones bancarias podrá realizarse durante las 24 horas también por cajeros, a través de home-banking o en los puntos de extracción: 17.500 comercios y supermercados habilitados y 18.000 cajeros automáticos en todo el país, precisó el Central. Finalmente, el lunes 13 de abril continuarán los pagos en las sucursales, siempre de acuerdo al cronograma de la Anses. Advertencias a los bancos El presidente del BCRA, Miguel Pesce: advertencias a los bancos NA Un tercer comunicado del Central (aunque fue el segundo por orden de aparición) instó a los bancos, a través de una nota enviada a las cámaras del sector, a respetar la norma sobre tasas de interés en operaciones de crédito y a “no cobrar ningún tipo de comisión –directa o indirecta– que incremente las tasas de interés” en concepto de compensación o punitorios. “Esta norma es de cumplimiento obligatorio en todas las operaciones de crédito”, señaló la entidad presidida por Miguel Pesce- que también advirtió a los bancos que “cuando se verifique este incumplimiento en los créditos de la línea especial para MiPyMEs (tasa nominal anual máxima del 24% para financiar capital de trabajo) esos créditos no serán computables para la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos” previstas en disposiciones previas. La directiva apunta así a castigar a los bancos incumplidores restándoles liquidez. “Al mismo tiempo –agregó la nota- la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias abrirá un sumario y aplicará las sanciones ya previstas por la Ley de Entidades Financieras”. Además, el Central señaló que “los clientes del sistema bancario que precisen denunciar irregularidades o presentar quejas podrán hacerlo a la casilla de correo electrónico usuariosmipymes@bcra.gob.ar El Gobierno aprieta así las clavijas contra la supuesta renuencia de los bancos a agilizar la línea de crédito al 24% anual que el Gobierno dispuso para que las Pymes afronten el pago de salarios. Los bancos dicen que estaban cumpliendo la operatoria, pero que los créditos para los tomadores de fondos de mayor riesgo (monotributistas o empresas sin o con mal historial de crédito) se podrán agilizar recién esta semana, pues recién el viernes el ministerio de Desarrollo Productivo acordó con el Banco de Inversión y Comercio Exterior un contrato que les permitirá contar con la garantía del Fogar (Fondo de Garantías) para ese tipo de clientes. La supuesta renuencia de los bancos disparó el sábado una sonora queja de Alberto Fernández, quien dijo que la dureza de los bancos le caía “muy mal” y los acusó de haber estado “cuatro años llenándose de plata”. El presidente logró de ese modo desviar al menos en parte la atención sobre lo que había sucedido fuera y dentro de los bancos en la caótica jornada del viernes, que fue básicamente obra de la imprevisión de sus propios funcionarios. Próximo >