¿Quién la joven de Gral. Pinto de la que habla buena parte del país por su video viral?

Se llama Fernanda Videla, es madre de un niño de 2 años y el viernes cobró los $ 10.000 que el Gobierno ofrece en la emergencia sanitaria que se encuentra el país. Es a su vez beneficiaria de la AUH. Se llama Fernanda Videla, es madre de un niño de 2 años y el viernes cobró los $ 10.000 que el Gobierno ofrece en la emergencia sanitaria que se encuentra el país. Es a su vez beneficiaria de la AUH. Con el dinero en mano grabó un video para uno de sus dos hermanos que vive en la localidad de Alberdi bromeando y se lo envió, éste a su vez hizo lo propio al otro hermano que vive en Capital e inexplicablemente se viralizó en cuestión de horas. En este momento su voz e imagen se replica en cientos de miles de celulares y hasta hay medios de comunicación que comenzaron a hacerse eco del material. Por otra parte los militantes y simpatizantes del peronismo y macrismo no ahorran opiniones en las diferentes publicaciones sobre la joven, su hijo y la ayuda económica. Esto ha provocado de algún modo su preocupación que no sabe cómo algo tan simple y cotidiano para ello se ha salido de control. La mujer tiene 22 años, actualmente está sin trabajo, aunque antes de la cuarentena limpiaba casas y cuidaba a personas mayores enfermas (reservamos sus nombres por cuestiones obvias). En este momento junto a su bebé de dos años se encuentra otra nena de la misma edad, hija de una amiga que dio a luz recientemente. De ellos son los llantos que se oyen de fondo contó a Distrito Interior esta noche. Por otra parte su parecido con Florencia Kirchner ha potenciado mucho más al video del que cada vez más argentinos hablan. Fernanda insiste «en su inocencia» sobre lo que su comentario, una simple broma familiar, está provocando y ha comenzado a provocarle. Nosotros somos tres hermanos que vivimos separados, uno en Alberdi y otro en Capital, siempre nos hacemos bromas de distinto tipo, sobre todo porque uno está un poco mejor económicamente que los otros, de ahí lo de la plata, explicó, pero no se que hizo mi hermano de Buenos Aires para que esté pasando eso. El dinero recibido está tal como lo recibió, tendrá como destino ser un ahorro por si lo de la cuarentena se prolonga, mientras tanto vivimos con lo del trabajo de mi novio. Vivo en una casa muy modesta en un barrio de General Pinto, nunca milité y no tengo nada con ningún partido, no entiendo nada, concluyó. Fuente: Distrito Interior