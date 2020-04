Como se organiza en Rivadavia el trabajo de algunas profesiones

Tweet El Intendente Municipal Javier Reynoso anunció más medidas administrativas, de control y de sanidad en el marco del avance de la emergencia sanitaria por COVID-19. En rueda de prensa habló sobre el uso del barbijo, que el mismo se distribuirá gratis, y reglamentaron el trabajo de algunos oficios que necesitan trabajar imperiosamente como los albañiles. El Intendente Municipal Javier Reynoso anunció más medidas administrativas, de control y de sanidad en el marco del avance de la emergencia sanitaria por COVID-19. En rueda de prensa habló sobre el uso del barbijo, que el mismo se distribuirá gratis, y reglamentaron el trabajo de algunos oficios que necesitan trabajar imperiosamente como los albañiles. Estas son las medidas que anunció el intendente Javier Reynoso. • Uso de Mascarilla Social Sanitaria para circular por la vía pública. Las Mascarillas estarán a disposición gratuitamente en las farmacias del Distrito, y se compartirán tutoriales para quienes deseen confeccionarlas en sus hogares. Hasta el momento, el Municipio cuentan con más de 1000 unidades, las cuales fueron confeccionadas por más de 90 costureras que voluntariamente continuarán produciendo. • Será obligatorio contar con el Certificado Único Habilitante de Circulación para la realización las Actividades Esenciales (https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/). • Los corralones y madereras podrán abrir de 8 a 12. La distribución de los materiales se hará por la tarde hasta las 18:00 hs, y sólo podrá hacerlo el personal habilitado del lugar. • Los cortadores de pasto están habilitados a realizar tareas de limpieza y desmalezamiento de terrenos, no así para jardinería. Deberán completar el Permiso Municipal para poder realizar su actividad (bit.ly/Permiso-Cortadores-Pasto). Podrán trabajar de lunes a jueves de 13 a 17 hs. • Para el rubro de la construcción, podrán trabajar de lunes a viernes de 8 a 16 hs. No podrán hacerlo más de dos personas por obra, quienes deberán tomar las medidas de precaución recomendadas hasta el momento (Mascarilla, alcohol en gel) y desinfectar también sus herramientas de trabajo. Deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación para poder trabajar (https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/). • En el caso del transporte, todo chofer de camión de cereal y hacienda que egrese del Distrito y no esté encuadrado dentro de las excepciones de abastecimiento (alimentos, medicamentos, combustibles, caudales y ambulancia), deberá cumplir con el aislamiento obligatorio por 14 días al volver a ingresar al Distrito, al igual que el grupo familiar con el que convive. Necesitará la Autorización Municipal para viajar, la cual le será obligatoria para volver a ingresar nuevamente al casco urbano. Deberá solicitar el permiso vía online (bit.ly/Permiso-Transportistas). Si el chofer requiere volver a salir del Distrito durante dichos 14 días, podrá hacerlo, cumpliendo a su vuelta la cuarentena total durante el período establecido. • Para los vecinos que deseen colaborar con la donación de mercadería, se habilitó la compra de un Ticket en los comercios adheridos, equivalente a ciertos productos no perecederos. Luego de efectuar la compra, la persona deberá enviar una foto del Ticket al teléfono 02337-402660, y el Municipio se encargará de recolectar todos los productos donados. También se puede colaborar comprándole a los productores locales. Próximo >