Chacabuco: Demoraron un hombre por difundir información falsa

El vecino de Chacabuco, Marcelo Amaya, fue demorado y trasladado a la Comisaría Local para prestar declaración a raíz de una publicación que realizó en Facebook, donde aseguraba que una mujer estaba infectada de coronavirus en Chacabuco y que no se había comunicado el caso de manera oficial. Por la difusión de información falsa, se inició una causa judicial con Intervención del Juzgado Federal de Junín. Tras la declaración, el hombre recuperó la libertad. El intendente Víctor Aiola se expresó en las redes al respecto, y aseguró que "a raíz de una publicación realizada en una página de red social por el ciudadano Marcelo Amaya, en la que comentó que había una mujer con coronavirus positivo en Chacabuco y que no se estaba informando del caso, el mismo fue trasladado por personal de EPC a la dependencia policial para que preste declaración sobre lo informado". Y agregó que "Amaya prestó testimonio a que le habían informado que efectivamente había una persona con el virus positivo y decidió publicarlo para que todos tomen conocimiento. Por la difusión de la falsa información, le fue inicido una causa judicial con Intervención del Juzgado Federal de Junín. Lamentablemente hay gente irresponsable que juega en estos momentos con la preocupación de todos, desinformando a la población".