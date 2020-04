El Rivadaviense Marcelo Puente anunció que cantará en el Teatro Colón en el mes de junio

Tweet El tenor nacido en Rivadavia y que actualmente vive en Madrid (España) contó en sus redes sociales que tendrá 4 funciones en el Teatro Colón en el mes de junio si la situación del COVID-19 mejora y lo permite. Este martes 7 de abril escuchalo por la mañana en Master FM 102.1 en un charla en vivo y directo desde España con Ricardo Novo El tenor nacido en Rivadavia y que actualmente vive en Madrid (España) contó en sus redes sociales que tendrá 4 funciones en el Teatro Colón en el mes de junio si la situación del COVID-19 mejora y lo permite. Puente nació en América, provincia de Buenos Aires, creció en Castex, La Pampa. Por el trabajo de su padre bancario, pasó con su familia por Santa Fe, San Juan y San Luis. Luego se instaló en Córdoba donde tiene familia (en Cordoba Capital, Alta Gracia y Villa Allende). Actualmente vive en Madrid. LO QUE ESCRIBIÓ MARCELO PUENTE Querida familia y amigos en mi amado País, Argentina: Como todos ustedes saben el 19, 21, 24 y 27 de Junio próximo son mis funciones de Tosca en nuestro querido Teatro Colón. Sería mi vuelta al Teatro después de 7 largos años. Mi última función en el Colón fue en 2013 como Riccardo de Un Ballo in maschera! También en 2011 Tuve la dicha de estrenar la ópera “Fedra” de nuestro querido, admirado compositor y Maestro Mario Perusso. Desde mi casa en Madrid donde estamos en este momento sanos y haciendo la cuarentena correspondiente, tengo las mismas dudas que todos ustedes, cuando me preguntan por mensajes privados si se realizará o no esta producción de Tosca. Esta pandemia ha frenado al mundo entero pero no nos vencerá, de eso estoy seguro. Yo mantengo la Fe y es mi mayor deseo como el de todos ustedes, que pronto esto acabe y podamos volver a la normalidad de nuestros trabajos, actividades y vida social. Mi esposa Carmen y yo esperamos poder ir a Buenos Aires y compartir esta Tosca con todos ustedes. Es mi mayor ilusión y meta a conseguir! Siempre es bueno tener una meta....Dios quiera que así sea y podamos vernos pronto! Si no es así y se llegara a cancelar esta Tosca, intentaré volver en un futuro próximo. Mantengamos por ahora la ilusión y la meta de que lo conseguiremos. Mil gracias a todos por los mensajes que me han enviado y el apoyo a mi carrera en todos estos años. Con todo mi cariño, mucho ánimo para todos!!! VENCEREMOS!!! Próximo >