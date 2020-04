¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, “prevenir es mejor que curar”?

Tweet Por Juventud de Rivadavia Primero Hoy el mundo se encuentra envuelto en un problema común. Donde la única forma de salir adelante es trabajando todos de manera conjunta. Hoy más que nunca es necesario superar nuestras diferencias para tirar todos para el mismo lado, que es el de garantizar el bienestar de nuestra sociedad. Dicho bienestar se ve vulnerado actualmente por el avance de un enemigo invisible, que ha llevado a que limitáramos nuestros estilos de vida. Nuestros hábitos, costumbres y tradiciones se vieron atacados como consecuencia de una situación única en la historia de nuestro pueblo. Nuestro gobierno municipal desde el minuto cero comprendió que este no era un tema para tomar a la ligera. Sino que tomo decisiones e impulso medidas de manera conjunta con nuestro gobierno nacional y provincial, para garantizar el bienestar y protección del pueblo de Rivadavia. El día 19 de marzo el Gobierno Nacional decretó, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (297/20), el aislamiento social, preventivo y obligatorio que duraría hasta fines de mes. Sin embargo, la prórroga de la cuarentena fue necesaria. Acompañamos esta decisión, difícil pero necesaria, para tratar de frenar el avance del virus y que la curva de contagio no crezca de manera tan abrupta. Estamos convencidos de que nuestra mejor arma contra el avance del COVID-19 (Coronavirus) es la prevención. Elegimos prevenir que curar. Nuestro Intendente, Javier Reynoso, entre las últimas medidas adoptadas, se encuentra la del uso de la “Mascarilla Social Sanitaria” al salir a la calle, la cual reconocemos como una medida preventiva fundamental para luchar contra la propagación del virus. Las medidas no tienen por objeto eliminar al virus, sino frenar la velocidad de contagio para evitar que nuestro sistema de salud se vea saturado y lograr atender a todos los que lo necesiten. ¿La manera de evitar el contagio? Quedate en casa, y no salgas si no es completamente necesario. Lavate las manos con agua y jabón, o alcohol al 70%. Desinfectá las superficies con las que tengas contacto regularmente y ventilá los ambientes. No te lleves las manos a los ojos, boca o nariz. Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo. Si salís a la calle, usa la mascarilla, esta se ofrece de manera gratuita en las farmacias. Estas medidas previenen del contagio. Adoptarlas, implica no solo protegerse a uno mismo, sino también al otro. Es por VOS. Es por NOSOTROS. Es por TODOS. Próximo >