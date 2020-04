Presidente de la cámara de Transportistas de Rivadavia – “Si no te cuidas vas al fuego…”

Tweet Luis Dreschers, hablo sobre la crisis del coronavirus y dio su punto de vista de la nueva reglamentación con la que señalo, estar de acuerdo. La fuerte frase hace referencia a quienes mueren de COVID-19 y sus cuerpos son incinerados. Luis Dreschers, hablo sobre la crisis del coronavirus y dio su punto de vista de la nueva reglamentación con la que señalo, estar de acuerdo. Este domingo por la tardecita el Intendente Javier Ulises Reynoso hizo nuevos anuncios ante la situación de la Pandemia del Coronavirus Covid – 19 y en este caso puntualizo cómo será la tarea de los Transportistas de Rivadavia que viajan a puerto. "Si no cumplis, vas al fuego" Todo transportista que viaja a puerto o sale del distrito de Rivadavia, indefectiblemente tiene que hacer la cuarentena con su grupo familiar los 14 días, si una vez de cumplida la misma vuelve a viajar, a la vuelta se hace una nueva cuarentena de otros 14 días y así sucesivamente – “estoy de acuerdo con esta medida, siempre les decimos a nuestros camioneros que si no hacemos caso, volvemos y vamos derecho al fuego si venimos infectados, hay que tener precaución, podemos contagiarnos pero mucho más difícil es si nos cuidamos…, hoy nos pasa a los camioneros que si siquiera podemos alzar a alguien en la ruta, y nos duele mucho no hacerlo, pero lamentablemente no solo nos cuidamos nosotros, sino a ellos y nuestra porpia familia, eso es lo que hay te entender…” Que dice el transportista “A través de un grupo de whatsapp que tenemos ya les dije a todos, que no se preocupen por estas medidas porque en Rivadavia solamente trabajan los camiones locales, si entran de afuera es solo en campo, no a la ciudad, en este sentido los productores tienen que ser precavidos también, aunar esfuerzos y trabajar en equipo tomando las precauciones, es la única manera de cuidarnos entre nosotros…, si nos agarran a tiempo si nos contagiamos podemos llegar a encontrar una solución, pero si llegamos tarde podemos morirnos…, esto los transportistas deben entenderlo…, en la Camara se sigue trabajando normalmente menos en la oficina porque no puede haber gente, pero la playa está funcionando y el trasportista deja allí su camión a la distancia adecuada, cierra y se va…, desde la Camara estamos cuidando a todos y haciendo que ellos también nos cuiden a nosotros y sus familias…” – aseguro el Presidente de la Camara de Transportistas de Rivadavia, Luis Dreschers ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >