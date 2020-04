Los bancos volverán a atender al público desde el lunes 13 pero solo con turno previo

Tweet La atención para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales no requerirá de ninguna cita previa y continuará según lo determinado por la Anses La atención para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales no requerirá de ninguna cita previa y continuará según lo determinado por la Anses El Banco Central informó este lunes que los bancos volverán a atender al público desde el próximo lunes 13 pero lo harán únicamente con un turno previo, tanto para personas físicas como jurídicas. A través de la Comunicación A6958 la entidad monetaria dispuso que “las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general –excepto para la atención por ventanilla– a partir del lunes 13 de abril de 2020 y hasta el viernes 17 de abril, extendiendo en dos horas la jornada habitual de atención al público según la jurisdicción de que se trate”. El cronograma de atención será de la siguiente manera según la terminación del DNI de las personas y del CUIT de las empresas: lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9. Las personas a ser atendidas deberán sacar previamente un turno a través de las páginas de Internet de las entidades, o por otro medio electrónico que los bancos pongan a disposición como el correo electrónico y los teléfonos. El comprobante del turno del banco servirá de permiso de circulación entre el domicilio y el banco. Asimismo, las entidades deberán entregarles por vía electrónica un comprobante del turno acordado, indicando día de la cita, identificación de la persona y ubicación de la sucursal correspondiente. Ese comprobante servirá de permiso de circulación entre el domicilio y el banco. El Banco Central afirmó que los clientes sólo podrán presentarse –en el día y sucursal indicados– con la constancia de turno emitida por la entidad financiera. Y agregó que en el caso de la atención de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad de Buenos Aires, “será conforme al cronograma que la Anses o el correspondiente ente administrador establezca, no siendo necesaria la obtención de turno alguno”. Tras la compleja reapertura de las sucursales bancarias para pagar jubilaciones y beneficios sociales el pasado viernes 2, que rompió con 14 días de cuarentena total, el Gobierno apunta a restablecer la actividad en determinados sectores. Miguel Pesce, presidente del Banco Central La atención al público en el sistema bancario está en el centro de la escena desde que el viernes pasado el sector volvió a abrir las puertas de las sucursales para permitir el operativo de pago a pensionados, jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios de Anses. Ese día, desde la madrugada, se formaron extensas filas en muchos casos compuestas por personas que tienen más de 65 años, o sea población de riesgo en medio de la pandemia de Covid-19. El episodio, que interrumpió 14 días de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado desde el Gobierno nacional, le valió retos al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al titular de la Anses, Alejandro Vanoli, de parte del presidente Alberto Fernández. La decisión anunciada había sido tomada en una reunión de Directorio del Banco Central celebrada hoy, en la que las características de la atención bancaria al público había tenido un rol esencial. Cabe destacar que tanto desde el gobierno como desde la autoridad monetaria habían mostrado un claro malestar hacia los bancos por las demoras en colocar la línea crediticia para pymes. La necesidad de agilizar ese financiamiento pudo ser una de las razones que estuvo detrás de la decisión. De todas formas, la medida no implica una normalización absoluta del funcionamiento de los bancos. Su vigencia, según detalla la comunicación del BCRA, solo está confirmada hasta el viernes 17 y no incluye la atención por ventanilla. Próximo >