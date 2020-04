Publicaron un nuevo cronograma para el cobro en los bancos

Tweet Las autoridades del Banco Central de la República Argentina y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informaron cómo funcionarán los bancos durante el mes de abril, para evitar las grandes aglomeraciones de personas en las puertas de la sucursales y el riesgo de contagio de COVID-19. En ese marco, adelantaron que este Jueves Santo habrá atención solo para casos específicos. Las autoridades del Banco Central de la República Argentina y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informaron cómo funcionarán los bancos durante el mes de abril, para evitar las grandes aglomeraciones de personas en las puertas de la sucursales y el riesgo de contagio de COVID-19. En ese marco, adelantaron que este Jueves Santo habrá atención solo para casos específicos. Tras las largas filas y el amontonamiento de personas generado el pasado viernes y la polémica desatada por el riesgo al que fueron sometidos miles de abuelos, tanto la ANSES como el BCRA debieron reorganizar el cronograma de pago y cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y hasta el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que otorgará el Gobierno nacional. En ese marco, este lunes se publicó un nuevo y detallado cronograma para que los problemas registrados días atrás no vuelvan a ocurrir. Teniendo en cuenta que esta es una semana corta por el feriado de Pascuas, las autoridades comunicaron cómo seguirá la atención para las personas que deben cobrar sus haberes de marzo y abril. El martes 7 de abril, los bancos abonarán los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron marzo y cuyos DNI terminen en 6 y 7. También se pagarán las Pensiones No Contributivas (PNC) de abril a los titulares cuyos DNI terminen en 6 y 7; el miércoles, en tanto, solo se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y PNC cuyos DNI terminen en 8 y 9; y el jueves, lo bancos abrirán por primera vez en un Jueves Santo y pagarán haberes de abril de jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos cuyos titulares tengan DNI terminado en 0. Las sucursales de los bancos están abiertas exclusivamente para atención de #jubilados y #pensionados, en el horario habitual y se agregan dos horas más al cierre. pic.twitter.com/KjPhMyRoeL — BCRA (@BancoCentral_AR) April 6, 2020 Es importante señalar que los bancos atenderán por caja exclusivamente a los beneficiarios mencionados. Mientras tanto, las autoridades remarcaron que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1° de marzo. Es importante señalar que los bancos atenderán por caja exclusivamente a los beneficiarios mencionados. Mientras tanto, las autoridades remarcaron que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1° de marzo. En ese contexto, las autoridades nacionales también dieron a conocer el cronograma completo de atención para lo que resta del mes de abri. Jubilaciones y pensiones hasta $17.859 9 de abril: DNI terminados en 0 13 de abril: DNI terminados en 1 14 de abril: DNI terminados en 2 15 de abril: DNI terminados en 3 16 de abril: DNI terminados en 4 17 de abril: DNI terminados en 5 20 de abril: DNI terminados en 6 21 de abril: DNI terminados en 7 22 de abril: DNI terminados en 8 23 de abril: DNI terminados en 9 Jubilaciones y pensiones superiores a $17.859 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9 Jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas correspondientes a marzo 4 de abril: DNI terminados en 0 y 1 5 de abril: DNI terminados en 2 y 3 6 de abril: DNI terminados en 4 y 5 7 de abril: DNI terminados en 6 y 7 8 de abril: DNI terminados en 8 y 9 Pensiones no contributivas correspondientes a abril 4 de abril: DNI terminados en 0 y 1 5 de abril: DNI terminados en 2 y 3 6 de abril: DNI terminados en 4 y 5 7 de abril: DNI terminados en 6 y 7 8 de abril: DNI terminados en 8 y 9 < Prev Próximo >