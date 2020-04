Coronavirus en la Argentina: murió un hombre de 81 años y ascienden a 54 las víctimas

Tweet El dato fue revelado en el reporte matutino del Ministerio de Salud. Las autoridades dieron algunos indicios de cómo será la salida de la cuarentena El dato fue revelado en el reporte matutino del Ministerio de Salud. Las autoridades dieron algunos indicios de cómo será la salida de la cuarentena El gobierno nacional informó la muerte de un hombre de 81 años en la provincia de Buenos Aires por coronavirus. Con este deceso, la cantidad total de víctimas fatales provocadas por el virus chino en la Argentina llegó a 54. La tasa de letalidad de fallecidos sobre casos confirmados es de 3,3 por ciento. Y la edad promedio es de 68 años. En el reporte matutino que suelen realizar las autoridades del Ministerio de Salud, el subsecretario Alejandro Costa difundió estadísticas pormenorizadas sobre el avance de la pandemia del país. - Se registraron 1628 casos positivos de coronavirus en la Argentina - El 56% de los casos son varones. El 44% de los casos son mujeres. La edad promedio de los enfermos es de 45 años. - El 44% de los infectados está relacionado a un antecedente de viaje. El 34,6% están relacionados con personas enfermas. Y un 10,7% son de trasmisión comunitaria. - El 72% de los fallecidos son varones. - Recibieron el alta médica 338 personas - Se realizaron 11.778 testeos en todo el país - Los tests fueron realizados en 123 laboratorios de todo el país. - El índice de positividad es de 15,7% - La cantidad de tests realizados por cada millón es de 259 - Hay 96 personas internadas en terapia intensiva. Cómo será la cuarentena administrada que planea el gobierno nacional El médico infectólogo Pedro Chan planteó que en las próximas semanas el país ingresará en una etapa de “cuarentena administrada”. Esto implica que muchas actividades van a cambiar, pero otras continuarán desarrollándose en forma similar a lo que ocurre actualmente, durante las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández. “Tenemos que entender que el coronavirus va a quedar integrado para siempre, no la pandemia, pero sí el virus. Por eso pase lo que pase vamos a tener que seguir lavándonos las manos, toser en el pliego del codo, ventilar los ambientes y principalmente mantener la distancia de metro y medio”, subrayó. El especialista adelantó que no se habilitarán grandes aglomeraciones de personas y descartó de plano la posibilidad de que en el corto plazo vuelvan los espectáculos deportivos con público y las obras teatrales. “Tenemos que apelar a la responsabilidad de todos porque si somos capaces de cumplir con esta fase, es probable que podamos liberar otras actividades. Pero si no somos capaces, es probable que tengamos que volver atrás”, analizó. Próximo >