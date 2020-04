Nuevo calendario de Anses para los jubilados: fijan fechas de pago pero no definieron cuándo se cobrará el bono de $10.000

Tweet El Banco Central incorporó el jueves 9 para el pago en sucursales bancarias para jubilados y pensionados, por lo que se reorganizó el calendario. Todavía no se sabe cuándo comienza a pagarse el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) El Banco Central incorporó el jueves 9 para el pago en sucursales bancarias para jubilados y pensionados, por lo que se reorganizó el calendario. Todavía no se sabe cuándo comienza a pagarse el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Por Fernando Meaños En virtud de que el el próximo jueves 9, pese a ser feriado por la Semana Santa, los bancos van a abrir su puertas para pagar jubilaciones y pensiones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó un nuevo calendario de pagos. El Banco Central informó a través de la Comunicación 6954 que el jueves 9 se atenderá por ventanilla a los beneficiarios de la Seguridad Social de 10 a 17, extendiendo en dos horas en el horario habitual. Al agregarse un día más de atención, la Anses reordenó su calendario para pagar jubilaciones y pensiones “a los efectos de evitar glomeraciones en las oficinas bancarias de todo el país”. Al mismo tiempo, fuentes de la Anses aseguraron que aún no está definida la fecha en que se comenzará a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Hasta el próximo viernes 10, quienes hicieron la preinscripción podrán consultar el estado de su trámite en la web del organismo previsional. Nuevas fechas de cobro Según el nuevo calendario, mañana martes 7 de abril las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron el mes de marzo y cuyos DNI terminen en 6 y 7. Asimismo, se pagarán también las Pensiones No Contributivas correspondientes al mes de abril a los titulares cuyos DNI terminen en 6 y 7. De este modo, el miércoles 8, se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas cuyos DNI terminen los números 8 y 9. Asimismo, el jueves 9 se pagarán los haberes de abril de jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos cuyos titulares tengan DNI terminado en 0. Las jubilaciones y pensiones menores a $17.859 comenzarán a pagarse el jueves 9 y no el miércoles 8, como estaba previsto, según el siguiente detalle: Por último, el organismo previsional informó que las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones superiores a $17.859 no sufrirán cambios en relación a lo ya anunciado oportunamente por la Anses: Asimismo, la Anses recordó que el trámite de “fe de vida” o certificado de supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es exigido. De ese modo, el dinero de los beneficiarios, una vez depositado, quedará en las cuentas. Es muy importante tener en cuenta que quienes posean tarjeta de débito podrán retirar su dinero a través de un cajero automático cuando deseen y que no están obligados a ir a la sucursal el día de cobro. Puede ir a cualquier cajero de cualquier banco o red, sin que se les cobre ninguna comisión, aunque si van a un banco distinto del suyo el tope para retirar puede ser menor. Vale recordar además que pueden usar su tarjeta de débito para hacer compras en comercios. Incertidumbre por el IFE Todavía no está confirmada la fecha en que comenzará a pagarse el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 con que el gobierno espera aliviar a los monotributistas de las categorías más bajas, desocupados, personal doméstico y otros hogares que no reciben otro ingreso formal. Según fuentes de la Anses, el pago comenzará a concretarse “a mediados de abril”. El bono ya fue cobrado por 2,3 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo durante los últimos 4 días en medio de una caótica situación que llevó a muchísima gente a agolparse en las puertas de los bancos. Pero todavía no han cobrado los 11,2 millones de argentinos que hicieron la preinscripción en la web de la Anses. Si bien en la Anses estiman que ese número será sensiblemente menor, dado que se presume que hay quienes se han inscripto de manera indebida, la fecha de inicio de pago y la distribución del calendario son datos muy relevantes para evitar la situación del fin de semana pasado. Hoy se inició un proceso, que terminará el próximo viernes, en el que los preinscriptos pueden ingresar a la web de la Anses para saber si su solicitud sigue en pié. La Anses, junto con la AFIP y el ministerio de Trabajo está cruzando datos para determinar a quiénes les corresponde el pago. Pero sobre la continuidad del trámite no hay más detalles. Una vez finalizada esta etapa de consultas, se abrirá otra en la que los interesados que están aprobados tendrán que volcar sus datos para avanzar en el cobro, incluyendo el CBU de su cuenta bancaria. Quienes no lo tengan, podrán cobrar a través de una billetera electrónica (para lo que necesitarán volcar la CVU, la clave de la cuenta virtual) o bien utilizando Punto Efectivo, el sistema para extraer dinero de los cajeros con un código y sin tarjeta. También se analiza cobrar a través de Correo Argentino.