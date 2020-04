La Cámara de Comercio le envió una nota al Intendente Reynoso solicitándole ayuda que contemple aquellos negocios que no pueden abrir sus puertas

Tweet La nota que llegó al despacho del Intendente Javier Reynoso pide "que tomen algunas medidas que alivie en parte el deterioro en que se encuentra sumergido el sector". Además solicitan la apertura de aquellos lugares que tiene mercadería de estación y que no están contemplados en la normativa nacional como tiendas, zapaterías y librerías. La nota que llegó al despacho del Intendente Javier Reynoso pide "que tomen algunas medidas que alivie en parte el deterioro en que se encuentra sumergido el sector". LO QUE DICE LA NOTA ENVIADA CON FECHA DE 1 DE ABRIL "Nos diriginos a Ud. con el fin de hacerle llegar las inquietudes y reclamos que nos han hecho desde el sector que representamos, con motivo de la situación que los ha llevado al cierre de algunas actividades comerciales a causa de la cuarentena dictada por el Estado Nacional con el fin de neutralizar en parte, lo efectos de pandemia COVID-19" comienza diciendo la nota "Así mismo requerimos nos acompañe a elevar los mismos a los estados provinciales y nacionales" reza el escrito Los integrantes del ente comercial local agregaron "compartimos las medidas tomadas en el orden nacional, provincial y local con el fin de cuidar la vida de la población y el sistema sanitario" Luego comienza el pedido "Nuestro sector necesita que tomen algunas medidas que alivie en parte el deterioro en que se encuentra sumergido, tales como: Obligaciones de pago diferidas (cheques) que no van a ser cubiertas en tiempo, al verse imposibilitados en generar recursos por ventas, ya que su actividad se encuentra encuadrada en la nómina de las que no se realizan durante la cuarentena" La Cámara agrega "Algunos de nuestros representados les va a ser imposible afrontar el pago de servicios tales como gas, luz, tasas municipales, alquileres, impuestos provinciales y nacionales y aquellos que cuenten con empleados los salarios y aportes patronales" Referiendose a que rubros son los "encuadrados dentro de los que NO pueden abrir sus puertas" destacan "Algunos comerciantes habían realizado compras de mercadría de estación tales como tiendas, zapaterías, librerías, a los que les ingresaron los pagos realizados oportunamente y que no contarán con los fondos para hacer frente a los mismos" Sobre el negocio de la construcción expresaron "Además de todas las obligaciones a cumplir, poseen en su local materiales no perdurables o que pierden el potencial de los mismos". En un parrafo de la nota se hace mención a las medidas para apuntalar el sector de la pequeña y mediana empresa y comercio con alguna línea de crédito a tasa subsidiada y períodos de gracia para poder cumplir con las obligaciones asumidas. Como así también crédito en descubierto en las entidades crediticias para poder asumir el pago de la masa salarial". Los representantes de la Cámara de Comercio también solicitaron apoyo al Ejecutivo Municipal "En relación a los impuestos, tasas y contribuciones municipales, provinciales y nacionales para que sean prorrogadas y prorrateadas en futuras cuotas a vencer, una vez finalizada la cuarentena obligatoria con un plazo de gracia de 60/90 días" La nota lleva la firma del Presidente de la Cámara de Comercio de Rivadavia Oscar Alberto González, el Vice Presidente Abel Oscar Ares, el Secretario Oscar Caldentey y el Tesorero Ricardo Magnani Próximo >