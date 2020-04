La concejal Mercedes García Duperou, en teleconferencia con Verónica Magario

Tweet En domingo pasado a última hora, la concejal del Frente de Todos de Rivadavia, Mercedes García Duperou, participó de una teleconferencia con la vice gobernadora Verónica Magario. También participaron concejalas de San Miguel, Vicente López, Islas Malvinas, General Paz, 9 de Julio y Rivadavia, entre otros, se informó en un comunicado de prensa. Cada concejal describió la realidad de su distrito en relación diversos aspectos: preparación y planificación del sistema de salud para el abordaje de la pandemia (insumos para hospitales, incremento de personal médico, acondicionamiento de clubes y hoteles como lugares de aislamiento, etc.) La difícil situación que están atravesando muchas familias al no poder salir a trabajar por la medida de aislamiento que implica no poder generar sus ingresos económicos para solventar las necesidades básicas. Las acciones que se implementan en cada distrito para dar respuesta a esta situación a través de la entrega de alimentos mediante el servicio alimentario escolar (SAE) en todas las escuelas públicas, entregas de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo a la Comunidad del gobierno provincial y desde los gobiernos municipales. Otro tema abordado fue el incremento de las situaciones de violencia de género que trae aparejado la situación de aislamiento y los protocolos de actuación y recursos disponibles y la preocupante situación de comerciantes y PyMES. También se abordó el rol primordial de las organizaciones sociales en la asistencia, contención de los sectores más vulnerables 6 la necesidad de control de precios en los pequeños comercios y distribuidoras de productos de primera necesidad (alimentos e higiene) Asimismo se conversó sobre los municipios gobernados por Pro-Cambiemos donde se ha conformado o no funciona el Comité de crisis, sin dar participación a la oposición, ni a fuerzas vivas de la comunidad. La Vice Gobernadora tomó nota de las necesidades de cada distrito y se comprometió a gestionar y acompañar las acciones en territorio para lograr llegar a cada bonaerense. Magario y las políticas públicas La Vice Gobernadora transmitió las acciones de planificación que desde el gobierno de la Provincia y desde la Nación se están llevando adelante para transitar de la mejor manera posible esta situación excepcional que nos toca transitar. Entre esos puntos, mencionó Magario, que el pico de la pandemia será a mediados de mayo por lo que se está preparando el sistema sanitario, por eso es muy importante resaltó que desde el gobierno se hayan tomado medidas de aislamiento y prevención tempranamente para achatar la curva y tener tiempo a acondicionar el sistema de salud con todos los equipamientos y recursos humanos necesarios para dar respuesta ante el pico máximo. También informó que están disponiendo 2.000 camas cada un millón de habitantes en hospitales, clubes, y diversas organizaciones sociales y resaltó que se realizó una compra centralizada por el Ministerio de Salud de la Nación de 1500 respiradores a China, los que serán distribuidos según las necesidades que se vayan presentando a medida que se desarrolle la pandemia y avance el contagio, Magario hizo hincapié en las siguientes políticas: 1) Distribución de vacunas contra la gripe para niños, embarazadas y adultos mayores (calendario de PAMI, IOMA) 2) Postergación de vencimientos de impuestos 3) Suspensión de desalojos, cortes de servicios como luz, agua y gas, y ejecuciones. 4) Congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios. También mencionó las medidas para acompañar la falta de trabajo e ingresos: Beneficio ingreso social de emergencia, bono de $3000 a jubilados, pensionados y AUH, tarjeta Alimentar, control de precios (se hizo especial mención a la medida que tomará el Presidente en estos días de darle potestad a los intendentes de controlar a pequeños comercios) El gobierno provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo a la Comunidad, dirigido por Fernanda Raverta, universalizó los cupos de alimentos, para que todos los alumnos de escuelas públicas reciban un conjunto de alimentos que cubran sus necesidades de alimentación. Asimismo, la provincia realizó envíos de alimentos a cada distrito para que el municipio los destine a los sectores más vulnerables. Así fue el valioso intercambio, entre la concejal del Frente de Todos de la cuarta sección electoral, Mercedes García Duperou, con la vice gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se informó en un comunicado de prensa enviado a MASTER NEWS. < Prev Próximo >