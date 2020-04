Coronavirus en Trenque Lauquen: Mensaje del Intendente y explicaciones de la situación epidemiológica en el distrito.

Tweet Miguel Fernández: "De esta crisis grave salimos todos junto, de manera solidaria, pensando en el otro" Miguel Fernández: "De esta crisis grave salimos todos junto, de manera solidaria, pensando en el otro" Tras el anuncio de dos casos positivos de Covid-19 y otro que contempla el criterio de sospechoso en el distrito de Trenque Lauquen, el intendente municipal, Miguel Fernández, dirigió esta mañana (miércoles) un mensaje a la comunidad para ratificar la información oficial brindada anoche (martes), brindar mayores explicaciones acerca de la situación -siempre respetando los protocolos que definen Nación y Provincia-, llevar tranquilidad a la población e insistir sobre la necesidad de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto presidencial con el fin de mitigar la propagación del Coronavirus. Fernández explicó en principio la situación epidemiológica que se vive en el distrito de Trenque Lauquen buscando despejar las dudas de la comunidad y en segunda instancia invitó a los vecinos “a redoblar el esfuerzo, a estar unidos y ser solidarios”. En el primer tramo de su mensaje remarcó que “dado el cambio de situación epidemiológica en la ciudad de Trenque Lauquen, considero oportuno y prudente tener esta comunicación con ustedes y ponerlos al tanto de la situación. Nada mejor que una comunicación oficial para despejar dudas, aclarar incertidumbres y poder llevar tranquilidad a la gente”. El mensaje que el jefe comunal leyó a la comunidad dice lo siguiente: “Anoche (martes) comunicamos oficialmente la confirmación de dos casos positivos para Coronavirus. Además se procedió a la internación de un tercer paciente menor de edad clasificándose el mismo como caso sospechoso. Los tres pacientes se encuentran internados en el Hospital Orellana, estables y hasta el momento evolucionan favorablemente. "Como corresponde en estos casos, los pacientes se encuentran en aislamiento y bajo tratamiento a la espera de que cumplan con los criterios correspondientes para otorgarles el alta médica. "Los tres casos mencionados son todos casos importados (quiere decir que no se contagiaron aquí en la ciudad sino que probablemente se contagiaron en el exterior). No hay a la fecha ningún caso de persona que se haya contagiado en la localidad. "Nunca es sencillo explicar aspectos técnicos y médicos a la comunidad en general y trataré de hacerlo de la manera más sencilla que se pueda sin perder seriedad ni rigurosidad en el tratamiento del tema y siempre respetando el derecho a la intimidad que tienen las personas. "Trenque Lauquen desde el primer momento adhirió, adhiere y va a seguir adhiriendo a todos los protocolos de salud del Ministerio de Salud tanto de Nación como de Provincia, es la única forma que tenemos de ser ordenados y prolijos y tener todos el mismo esquema de trabajo. "Voy a aclarar, sobre todo en lo que respecta al primer caso, que es el que mayor confusión o más inquietud puede generar en la gente. "El primer caso fue clasificado como sospechoso, la paciente se interna en el Hospital y la muestra se remite al Instituto Malbrán teniendo en cuenta que en ese momento el protocolo vigente establecía que la primera prueba que se hacía era para Gripe A. "Como la prueba fue positiva para Gripe A, el Instituto Malbrán lo descarta como Coronavirus y lo clasifica como sospechoso. Por eso el caso pasó de ser sospechoso a descartado para Coronavirus. "Por supuesto que en un contexto de pandemia lo que corresponde primero es testear para Coronavirus, esto también fue entendido así por el ministerio de Salud que luego procedió a modificar este testeo y por lo tanto la primera prueba que se realiza desde hace ya unos días es primero para Coronavirus. "Es importante entender que como la Gripe A también requiere aislamiento la paciente siguió con el mismo esquema de tratamiento, aislada en el Hospital a la espera de su evolución y poder ser dada de alta, con lo cual Gripe A o Coronavirus no cambia en nada desde el punto de vista del tratamiento y sus consecuencias. Es así que se respetaron los protocolos y se mantuvo la paciente en aislamiento porque tenía una enfermedad que también requiere aislamiento. "Cuando llega el segundo paciente al Hospital y dado el nexo epidemiológico entre ambos desde el centro de salud insistimos a las autoridades para evaluar una muestra nueva de la primera paciente, sin que esto significara cambiar ningún tipo de tratamiento y en este contexto es que ayer recibimos las dos pruebas positivas. "Esto significa que existe y hay evidencias, como ha pasado en Tucumán por ejemplo, que pueden coexistir la Gripe A y Coronavirus. Esto no cambia nada, es sólo un dato epidemiólogo que es importante para las autoridades nacionales y provinciales pero que no cambia absolutamente en nada lo que hace a los cuidados porque son los mismos que se vienen siguiendo hasta el momento”. Tras las explicaciones médicas y técnicas de los casos mencionados, el jefe comunal apeló a “mantener la calma” y aseguró que “la Municipalidad siempre ha informado y va a seguir informando de una manera veraz, oportuna y siempre tratando de conciliar lo que puede ser información pública con lo privado, buscando respetar la intimidad de las personas, que además está garantizada por la ley”. Asimismo dijo que “hay que tener presente que esta situación es compleja para todo mundo y también para nuestro distrito y para eso nos estamos preparando”. En este sentido insistió en que “si uno regresa del exterior, como va a seguir pasando, hay que cumplir con la cuarentena de una manera estricta, estas personas no pueden salir de su domicilio, la gente que los asiste no pueden estar en contacto directo y las normas de higiene y de aseo personal deben ser rigurosas”. Sobre el comportamiento social consideró que “quizás el paso de los días ha hecho que vayamos aflojando esta medida del aislamiento social obligatorio y puede ocurrir que las medidas instrumentadas mediante el último decreto presidencial hayan dejado la sensación de que estaba todo un poco mejor y que nos podíamos ir distendiendo, por el contrario creemos que no hay que bajar los brazos, no hay que aliviar las medidas de aislamiento”. Sostuvo al respecto que “las excepciones que están contempladas por el decreto presidencial están consideradas, pero el resto debe quedarse adentro de su casa, a no pensar que el problema se acabó porque no se acabó”. Además apeló a la solidaridad y a la responsabilidad ciudadana en cuanto a los comentarios que puedan hacerse en torno al tema porque según dijo “he escuchado disparates por las redes sociales, audios por whatsapp que son bochornosos, casi un linchamiento virtual a través de las redes de las personas, afloran los peores miedos y me entristece mucho porque hay que entender que acá nadie tiene la culpa”. En este sentido señaló que “todos somos víctimas de este virus, pero además el que hoy está sano mañana puede estar enfermo, puede ser uno mismo, un familiar o un vecino, antes de opinar livianamente y de acusar a alguien deberíamos cada uno de nosotros mirarnos en el espejo todas las mañanas y preguntarnos que estamos dispuestos a hacer por el otro”. Como señaló el Intendente "de esta crisis grave salimos todos juntos, se sale de manera solidaria, pensando en el otro porque si pensamos en el otro, capaz y con suerte el otro va a pensar en nosotros, ya lo dijo el Papa: todos juntos vamos a salir adelante". En cuanto al futuro, remarcó: "Tenemos que guardar energía para el día después porque cuando esto pase tendremos que estar todos preparados para reconstruir el país, la provincia y nuestra ciudad y lo vamos hacer todos juntos, necesito que cada uno esté tranquilo y que haga todo lo que esté a su alcance para cuidarse él y al vecino". Fernández agradeció finalmente "a todos aquellos que no tienen más remedio y que tienen la obligación moral de estar trabajando en la calle por nosotros, a todos, al personal de salud, de seguridad, empleados municipales, voluntarios, la gente de los bancos, a todos los que salen de sus casas para prestar un servicio público". Fuente: Prensa del Municipio