Coronavirus en General Pico: El fiscal general Armando Agüero, estalló contra quiénes difaman y estigmatizan “son pelotudos y malditos”, afirmó

En las últimas horas se ha dado a conocer el primer caso de Covid-19 en General Pico. Esta noticia ha despertado, lamentablemente una psicosis generalizada que ha llevó a muchos vecinos a inundar las redes sociales con el nombre y apellido de la supuesta persona infectada. Todo eso sin ningún tipo de argumento. El fiscal general piquense, Armando Agüero, en su twitter personal dejó un mensaje que no pasó desapercibido. "General Pico tiene 1 caso de COVID. Lo más lamentable es la gran cantidad de pelotudos y malditos que tiran nombres de personas sin saber. Deberían dedicar ese esfuerzo para cuidar y cuidarse".

General Pico tiene 1 caso de COVID. Lo más lamentable es la gran cantidad de PELOTUDOS Y MALDITOS que tiran nombres de personas sin saber.

Deberían dedicar ese esfuerzo para cuidar y cuidarse. @infopico @enbocadetodoshd @MaracoDigital @eldiariolapampa @pampadiarioOK pic.twitter.com/eHr70Eqg7o — Armando Agüero (@armanditoaguero) April 8, 2020 El informe oficial no brinda ningún tipo de datos específicos. En ninguno de los casos ha revelado, por lo menos al momento de dar a conocer la noticia nombre, apellido, edad o sexo. Todas aquellas personas que se han contagiado con el virus no son nuestros enemigos, ni son nuestros peores vecinos. De los cuatro casos, tres ya lograron salir y se encuentran a un paso de la alta médica final. Seguramente el píquense recorrerá el mismo camino. Seamos solidarios y dejemos de señalar al otro como el culpable. La provincia de La Pampa no está ajena a la terrible situación que se está viviendo. Cada día en el país hay más infectados. Es momento de estar unidos. No hay motivo para estigmatizar, difamar o acusar.