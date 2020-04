Compartieron un asado en cuarentena: 2 muertos por coronavirus, 19 contagiados y 60 aislados

Tweet Ocurrió en la localidad neuquina de Loncopué, cuyos 6 mil habitantes están consternados y con miedo. "No respetaron el aislamiento y provocaron un desastre", se quejó el intendente. Ocurrió en la localidad neuquina de Loncopué, cuyos 6 mil habitantes están consternados y con miedo. "No respetaron el aislamiento y provocaron un desastre", se quejó el intendente. Loncopué, en Neuquén, donde la población entera corre riesgo de contagio por un grupo de vecinos que participó de un asado.Loncopué, en Neuquén, donde la población entera corre riesgo de contagio por un grupo de vecinos que participó de un asado. Miedo y preocupación es lo que sienten los 6 mil habitantes de la localidad neuquina de Loncopué tras conocerse la noticia de la muerte de un hombre infectado con coronavirus, que había compartido un asado con varias personas durante el primer fin de semana de aislamiento. Este vecino, de 64 años, estaba internado en el hospital de Zapala, donde falleció el pasado miércoles, convirtiéndose en la segunda víctima fatal por Covid-19 en Loncopué. En total son 19 casos positivos en la localidad; y al menos 60 están aisladas y a la espera de los resultados de los análisis para saber si están infectados. Además una mujer, de 61, contacto estrecho de un caso confirmado, está internada en el hospital de Zapala. "Hay gente que no respetó la cuarentena y nos provocó un desastre", afirmó consternado a LM Neuquén el intendente de Loncopué, Walter Fonseca. Detalló que los vecinos aislados tuvieron contacto con la segunda víctima, con quien "se juntaron en una zona de chacras, comieron un asado y compartieron una cerveza o un vino de la misma botella". "Puede ser que (la propagación del virus en la localidad) se haya iniciado en ese encuentro familiar donde habría estado el paciente ‘cero’, ninguno de ellos hizo la cuarentena y expuso a otros”, consideró el jefe comunal y adelantó que comenzaron una investigación para saber de qué manera exacta comenzó el contagio. En cuanto al primer muerto, Fonseca aseguró que "le llevaron el virus a su casa". Y describió: "Era un hombre con discapacidad que le pidió a su vecino, que está aislado, que le limpiara un calefactor. Esa persona es hijo del hombre fallecido en la madrugada de hoy (miércoles). Éste supo después que había festejado su cumpleaños con familiares directos que habían viajado a Las Lajas y a la ciudad de Neuquén" Por otro lado, el intendente consideró que es "resulta muy difícil" que los vecinos de Loncopué cumplan con la cuarentena a pesar de los controles “que se hacen en el ingreso a la localidad, donde se les toma la temperatura, se desinfectan los vehículos como así también los espacios de mayor circulación”. “No alcanza con la cantidad de policías y de seguridad para controlar las calles”, agregó. Por ese motivo, realizarán una reunión con representantes de la provincia, de Salud, del área de Epidemiología y de Defensa Civil para trazar un plan para fortalecer los controles Próximo >