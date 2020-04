La cobrabilidad de las cooperativas eléctricas cayó un 54 % y piden asistencia urgente

Tweet En las últimas horas las cooperativas presentaron a las autoridades nacionales y provinciales una serie de medidas a implementar de manera urgente para poder continuar en funcionamiento. En las últimas horas las cooperativas presentaron a las autoridades nacionales y provinciales una serie de medidas a implementar de manera urgente para poder continuar en funcionamiento. En el mes de marzo la cobrabilidad cayó por debajo del 50% pudiendo apenas abonar los salarios, no cumpliendo con otras obligaciones vinculadas, sin contar aquellos compromisos inevitables para garantizar el funcionamiento de los servicios que se prestan. Ante este cuadro informaron que no tienen recursos para hacer frente al pago de los proveedores, tal el caso de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y otras distribuidoras provinciales. Actualmente cammesa solamente percibió el 50% del pago correspondiente a la factura vencida en el mes de marzo, situación que había sudo planteada antes de declarada la cuarentena. Al afirmar que la interrupción de la cadena de pagos es una realidad y la morosidad de los usuarios se ve incrementada, el pago de salarios del personal está en riesgo, del mismo modo el pago del suministro eléctrico a quien lo provee, también el pago de impuestos en el orden nacional, provincial y municipal. En consecuencia se solicitaron una serie de medidas y herramientas por parte del Estado para garantizar la normal continuidad de los servicios esenciales que prestan, mediante aportes económicos o exenciones de pago. Así entre las medidas pedidas para que se lleven a cabo de manera «urgente» figura el que Cammesa suspenda el vencimiento de la factura que debe abonarse este mes de abril y acordar una forma de pago que esté acorde a la cobrabilidad en este momento y las obligaciones a las que deben hacer frente las cooperativas garantizando el pago de salarios, etc. También se pide que se contemple la obligación de no cortar el suministro por mora a los usuarios (se calcula en un 40%) y el plan de pagos (cuotas, intereses, etc) que se imponga para el pago de la mora generada por los beneficiarios del DNU 311/2020. Por otro lado solicitaron al Gobierno que incluya a las cooperativas de servicios públicos como sujetos alcanzados por los beneficios alcanzados por los beneficios otorgados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Próximo >