“Cristian, mirá lo que hago por vos”: quién es la modelo hot que se metió en el baúl de un auto para violar la cuarentena

Bajo el seudónimo de Agustina Princeshe, la joven de Avellaneda muestra y vende contenido erótico en Internet. A través de Instagram, mostró cómo violaba la cuarentena en un taxi para ir a visitar a un hombre. Hoy por la mañana, la Policía llegó a su puerta con un sumario en su contra Bajo el seudónimo de Agustina Princeshe, la joven de Avellaneda muestra y vende contenido erótico en Internet. A través de Instagram, mostró cómo violaba la cuarentena en un taxi para ir a visitar a un hombre. Hoy por la mañana, la Policía llegó a su puerta con un sumario en su contra En lo que va de la cuarentena, las fuerzas federales ya notificaron y controlaron a más de un millón y medio de personas, a más de 34 mil se le labraron infracciones. Las excusas son variadas para salir sin permiso y violar el decreto presidencial que intenta contener el contagio del coronavirus: amores, asados, cuestiones religiosas. Algunas historias son más alocadas. Bajo el seudónimo de "Agustina Princeshe", una joven de Avellaneda muestra sus fotos en Instagram, donde también publicita su cuenta en el sitio Only Fans, muy empleado por actrices de la industria del cine porno, donde vende videos y fotos de contenido erótico bajo el seudónimo de "Nadin" por 25 dólares al mes, una modelo hot. Ayer por la noche, "Agustina" o "Nadin" publicó una story en su cuenta de Instagram para sus más de 58 mil seguidores. Se mostraba en un auto, cruzando el puente Pueyrredón en el asiento trasero de un taxi. Luego, publica otro. Cuenta cómo cruzó un control de un policía, cómo fue "escoltada" y cómo tuvo que volver al taxi, para meterse adentro del baúl. No miente. Con su teléfono, le dedica un plano al tanque de GNC. Iba a ver a un hombre, decía: "Christian, mirá lo que hago por vos". El video, con una violación evidente a la cuarentena, se viralizó rápidamente, generó indignación en las redes sociales. Hoy por la tarde, "Agustina" terminó con un patrullero en su casa. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño cruzó bases de datos como el RENAPER para tratar de identificarla, con un expediente a cargo del fiscal Maximiliano Vence, el mismo que investiga la cobarde agresión al farmacéutico Fernando Gaitán en Villa Crespo. Así, llegaron a su casa en Avellaneda. El CIJ debió solicitar colaboración a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para proceder con la notificación del sumario que se le creó para que acate el confinamiento obligatorio. "Espero que este caso sirva de ejemplo para concientizar sobre la gravedad la violación de la cuarentena. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene capacidad para realizar trabajos complejos y no va a dejar de investigar hasta encontrar a los culpables", sostuvo el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. Así, fuentes cercanas al caso confirmaron que no se le abrió una causa penal, sino un sumario, "Agustina" fue notificada por los artículos 205 y 239 del Código Penal, resistencia a la autoridad. Si viola la cuarentena nuevamente, será arrestada. En un segundo video difundido esta tarde, la modelo aseguró luego de que se fue el patrullero: "A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se cantó el cuño. Me hicieron firmar un papel que decía que si yo violaba otra vez la cuarentena iba a ir detenida. Eso fue todo lo que pasó". Mientras tanto, el Estado había gastado tiempo y dinero y recursos para servirle la notificación en la puerta de su casa, en medio de una pandemia global.