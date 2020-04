Tweet Los gobernadores le plantearon a Alberto Fernández la necesidad de encontrar alternativas de aislamiento para las localidades más pequeñas, sin casos registrados de coronavirus. Se podría implementar en Rivadavia Los gobernadores le plantearon a Alberto Fernández la necesidad de encontrar alternativas de aislamiento para las localidades más pequeñas, sin casos registrados de coronavirus. El Gobierno anunció que extenderá la cuarentena y que se reforzarán los controles en los grandes centros urbanos, pero ese endurecimiento podría tener su contracara en pueblos «muy chicos» sin casos detectados de coronavirus . Para esas localidades, la Casa Rosada analiza poner en marcha un nuevo modelo de aislamiento: la » cuarentena comunitaria «. Es una idea que le plantearon a Alberto Fernández los gobernadores, con quienes se reunió por teleconferencia anteayer. El plan consiste en que los habitantes de esos lugares puedan volver a circular por las calles, siempre que se garantice que no entre ni salga nadie del pueblo. «Algunos gobernadores han planteado para pueblos muy chiquitos donde no hay ningún tipo de infección y donde se hayan hecho controles preventivos y no haya aparecido nada, una cuarentena comunitaria. Mientras nadie entra y salga, se podría flexibilizar un poco», detalló el Presidente, en una nota con Canal 13. El autor de la propuesta fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá . Fernández prometió analizarlo, pero no avanzará sin el aval de los epidemiólogos. Ente mediodía, el Presidente recibió en la residencia de Olivos al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y juntos revisan los informes técnicos del Ministerio de Salud y de otras carteras sobre los efectos que tuvo hasta ahora la cuarentena. El objetivo de esta reunión, informaron fuentes oficiales, es «comenzar a definir la extensión» del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Aislamientos alternativos La idea de un aislamiento grupal ya se puso en marcha, informalmente, el algunos distritos donde las malas condiciones habitacionales hacen muy difícil que la gente pueda quedarse dentro de su casa. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo hace una semana a LA NACION : «En algunos sectores apuntamos a que haya una cuarentena barrial. Sabemos que hay personas que no pueden cumplir un aislamiento en las condiciones en que viven, pero les recomendamos que no circulen, que traten de quedarse en su zona». (La Nación) Próximo >