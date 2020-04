NO ESTAMOS EXAGERANDO, NO BAJES LA GUARDIA: la fuerte campaña que lanza Rivadavia para crear conciencia sobre el Coronavirus

Tweet El Municipio de Rivadavia lanzó una firme campaña publicitaria en las redes sociales que, en línea con las medidas que se vienen tomando, busca reforzar la conciencia ciudadana sobre los peligros que supone violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y no tomar las precauciones sanitarias recomendadas. El Municipio de Rivadavia lanzó una firme campaña publicitaria en las redes sociales que, en línea con las medidas que se vienen tomando, busca reforzar la conciencia ciudadana sobre los peligros que supone violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y no tomar las precauciones sanitarias recomendadas. El intendente Municipal Javier Reynoso fue quien realizó la presentación del video a través de la página de Facebook oficial de la Municipalidad, enfatizando en que los casos confirmados en la región suponen una fuerte alerta, ante la cual “no hay que aflojar, sino profundizar el compromiso de todos”. Con frases como “el virus va a llegar a Rivadavia”, "No estamos exagerando, no bajes la guardia”, la campaña busca advertir a todos los vecinos sobre la magnitud del brote de Coronavirus que mantiene en vilo a todo el país. En esa línea, desde el mediodía del viernes se pudo ver el video publicado en las redes del Municipio, que relata las diferentes posibilidades de contagio que conllevan las actividades cotidianas, y la responsabilidad que tiene cada vecino en la prevención del Coronavirus. Mientras continúan las diferentes acciones de prevención en todo el Distrito, la Municipalidad decidió reforzar sus medidas con este contundente pedido a la comunidad: "No estamos exagerando. No bajes la guardia". Muchos vecinos se sorprendieron con la manera clara y dura que se presentó este video, el cual pone de manifiesto la gravedad de la crisis que no solo enfrentan Rivadavia, la región y el país, sino el mundo entero. "No estamos exagerando. No bajes la guardia" pide una y otra vez a los vecinos, intentado lograr generar una verdadera conciencia del caso, y ayudar a muchos a entrar en razón, respetar el aislamiento y cuidar a los demás, en estos momentos de tanta incertidumbre. Próximo >