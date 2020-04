Concejo Deliberante de Rivadavia: 107 años de vida mostrando vitalidad e importancia.

Tweet Por Jorge Pablo Rosolen* La pandemia que estamos viviendo sin dudas va a producir profundos cambios en la sociedad global. Lo prioritario, lo urgente e importante es preservar la vida de las personas en un marco de solidaridad, trabajo en equipo y empatía por el otro. El riesgo sanitario es altísimo y todos los esfuerzos deben de estar orientados en ese sentido. El problema subsiguiente seguramente va a ser la recuperación de la economía ya que el daño que se está produciendo es enorme. Lo que viene es mundo a recuperar y a corregir en muchos y diversos aspectos. Uno de los problemas centrales en mi visión va a ser batallar contra la vocación autoritaria y hegemónica que nos van a dejar estos tiempos. La emergencia y la urgencia han permitido que los gobiernos y los estados avancen sobre las libertades individuales. A la manera de los tiranos griegos que en la antigüedad eran elegidos para gobernar durante una crisis, hoy muchos gobiernos en el mundo utilizan esas potestades para administrar la emergencia pero es absolutamente imprescindible que estas actitudes no se profundicen y cesen lo mas rápido posible. El autoritarismo tiene diversos nombres, históricamente todos se han justificado como legítimos y gobernando en nombre de mayorías difusas. Lo cierto es que la democracia representativa y republicana sigue siendo el mejor sistema que contempla a todas las minorías. En nombre de esa democracia representativa, republicana y, ojala que mucho mas federal en el futuro es que reivindico a nuestra pequeña gran institución democrática local que es el HCD y sus 107 años de historia. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 de abril de 1913 El año de 1913 fue muy especial para Rivadavia ya que el 23 de marzo de ese año se producen las primeras elecciones locales y la comunidad del distrito vota por primera vez para elegir a sus representantes locales. Hasta ese año las autoridades las designaba el Gobernador y el administrador local llevaba el nombre de Comisionado. En esos años se elegían “Municipales” para el Concejo Deliberante. En esa elección del 23 de marzo se presenta solamente el Partido Conservador y resultan electos, Ambrosio Lugones, Juan Gemesio; Marcos Cachau, José María Busso, Javier Igoa, Manuel Díaz, Elías Olivares, Manuel R. Benedetto y Roberto Lowe. Según consta en el acta N°1, el 9 de abril de 1913, se reúnen a las 10,30 has en el local de Intendencia Municipal para sesionar por primera vez y elegir Intendente ya que la elección en esos años era indirecta y era el Concejo Deliberante el que designaba al intendente. El elegido fue el Dr. Juan E. Gemesio. La elección era por dos años pero el mandato del Doctor Gemesio duró poco tiempo, solamente hasta el 2 de julio de ese mismo año. No se sabe fehacientemente donde fue esa sesión ya que no está claro donde funcionaba en esos días la Intendencia Municipal, puede haber sido en la calle Rivadavia al 350 donde alguna vez funcionó la delegación municipal, pero es muy probable que haya sido en la esquina de San Martín y Marcos Cachau, lugar donde hay una mención en setiembre de ese año que funciona la Intendencia Municipal. Esa mañana además de designar como Intendente al Dr. Gemesio, “por aclamación” se designa al Sr. Elías J. Olivares para presidente del cuerpo, al Señor Roberto Lowe para vice-presidente primero y al Doctor Ambrosio Lugones (h) para vice-presidente segundo. Ese primer Concejo tuvo que resolver cuestiones fundamentales en cuanto a salud, seguridad, educación, tránsito, etcétera; así la ordenanza N°7 por ejemplo ordena el traslado de los fallecidos por enfermedades infecciosas, la N°8 sobre el expendio de leche y la N°17 sobre la matanza de animales para consumo. En estos 107 años de vida institucional han cumplido con la función de Concejales más de 200 vecinos de todas las ideologías, de todos los pensamientos políticos y todos han dado lo mejor de sí para que Rivadavia sea un lugar que valga la pena. Estamos en los comienzos de nuestra historia y seguramente por el HCD de Rivadavia seguirán pasando ciudadanos preocupados y comprometidos con su comunidad. El Concejo Deliberante es una institución básica de nuestra democracia, allí es donde se debate, allí es donde se expresa el pensamiento político de una sociedad. En estos 107 años de vida ha mostrado su vitalidad y su importancia. Hoy mas que nunca debemos reivindicarlo y cuidarlo, que significa cuidar nuestra libertad y nuestro contrato para vivir en democracia. Que así sea. Jorge Pablo Rosolen* Actual Presidente del Honorable Concejo Dleiberante de Rivadavia Próximo >