Después de anunciar que cantará en el Teatro Colón, Marcelo Puente habló en Master FM 102.1

Tweet Esta semana habló telefónicamente desde España con Ricardo Novo en la mañana de la radio. En la nota te contamos como está viviendo la pandemia y como se prepara para su regreso a la Argentina. El Tenor nacido en Rivadavia y que actualmente vive en Madrid (España) contó en sus redes sociales que tendrá 4 funciones en el Teatro Colón en el mes de junio si la situación del COVID-19 mejora y lo permite. Raíces Con mate y torta fritas de por medio, mantuvo una amena charla telefónica expresando un poco su historia de vida para aquellos que no lo conocen – “Nací en América, tengo a mi familia Subiat – Lorences en América, mi madre es de América y mi Padre de Carlos Tejedor, por ende tengo familiares allí también, y por trabajo de mi padre no fuimos pero siempre volvíamos para las fiestas, somos amigos de los Poggi también y ahora hace 9 años que estoy viviendo en Madrid, me case hace dos años y la verdad que cerca de 10 años hace que no voy a América…” – señalo Marcelo Trabajo “Estaba trabajando en la Opera de Hamburgo (Alemania) transitando la función Nº 2 cuando todo esto del Coronavirus estallo y todos los teatros, museos, escuelas y demás cerraron y me volví a Madrid y hace ya 4 semanas que estamos en cuarentena con mi esposa, estamos tratando de pasarlo bien, haciendo las cosas bien, tratando de salir lo menos posible, es difícil, pero con mucho optimismo que vamos a salir pronto de esto aún que en España la situación es limite y por suerte ha bajado el número de muertes y ha subido el número de personas que se han recuperado…, tengo un médico amigo con el que me he informado y me aseguro que es un virus muy nocivo para el sistema respiratorio, por eso es complicado, ataca los pulmones y bronquios…, por lo que he visto y lo que me han contado, es terrible…” – aseguro Marcelo desde España. De Madrid al Colon “Empecé a cantar cuando tenía 19 años, cuando hice la carrera e medicina pero tenía inquietud por la música y el canto, tenía condiciones para el canto lirico y empecé a estudiar a estudiar en el Conservatorio a la par de la medicina y la vocación me tiro más por la música por la medicina y ahí empecé todo, en Córdoba, donde aún hoy se radica mi familia…” cuenta Marcelo agregando que – “hice una audición para un Director de un Maestro y quede como sustituto para un maestro cordobés en 200…, quería audicionar en el Teatro Colon y no llegue, me llevaron a Alemania en esa época, nunca había viajado al exterior, me pagaron todo y ahí ingrese en la Opera Studio donde me contrataron por 2 años y ahí nací como profesional, de hecho tuve que aprender idiomas, fue muy difícil para mi familia pero bueno, era perseguir un sueño, hacer lo que me gusta aunque lo consulte mucho también a la hora de tomar la decisión, pero por suerte fue la mejor decisión que he tomado…” – aseguro Puente quien ahora con la posibilidad de volver a argentina y cantar en el Teatro Colon señalo que – “para mí el Teatro Colon lo tengo muy en el corazón porque es uno de los más bellos del mundo, en todo sentido, tiene una acústica única en el mundo, desde que comencé a cantar, quería hacerlo siempre en el teatro de Córdoba y en el teatro Colon en Buenos Aires, he hecho varios debut allí, la última en 2013 y ahora después de 7 años vuelvo, la idea era debutar en junio así que esperamos que todo esto pase pueda ir porque mi familia, mis amigos y demás están esperando poder verme, así que para mí será muy especial y deseo mucho estar allí…, solo hay que esperar que todo esto pase…” – expreso Marcelo Puente, cantante lirico que vive en España y que nació en América De casa ensayando En el Teatro ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >