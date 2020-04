Ya hay 82 muertos por coronavirus en Argentina y 1.975 infectados

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este viernes que en las últimas 24 horas hubo 81 nuevos casos positivos por coronavirus, elevando el total de infectados en el país a 1.975. Durante la jornada se registraron 3 muertes por el COVID-19 en la Argentina y el número de fallecidos ascendió a 82. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este viernes que en las últimas 24 horas hubo 81 nuevos casos positivos por coronavirus, elevando el total de infectados en el país a 1.975. Del total de esos casos, 789 (40%) son importados, 672 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 290 (14,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. De las 81 personas detectadas con coronavirus, 19 son de la provincia de Buenos Aires, 13 de Neuquén, 11 de la ciudad de Buenos Aires, 9 de Mendoza, 7 de Río Negro, 7 de Neuquén, 6 de Santa Cruz, 5 de Chaco, 2 de Tierra del Fuego, 1 de La Pampa y 1 de Santa Fe. Por la mañana, el Ministerio de Salud de la Nación anunció oficialmente uno de los casos que había sido informado ayer por Infobae, en virtud de un parte oficial difundido por la provincia de Río Negro: se trató de un hombre de 66 años que residía en Cipoletti. La segunda muerte se registró en Pilar, provincia de Buenos Aires. Fue un hombre de 67 años que residía en territorio bonaerense, pero tenía su domicilio registrado en Tierra del Fuego. Pasado el mediodía de este viernes, las autoridades sanitarias de la comuna de Moreno, al oeste del conurbano bonaerense, actualizaron la lista con un nuevo deceso: una mujer de 67 años. Es el segundo fallecimiento en ese municipio, después de que un vecino que había llegado de Estados Unidos infectado sin síntomas y no respetó el aislamiento, fuera a un cumpleaños de 15 y contagiara al menos a 20 personas. La mujer presentaba antecedentes de asma y diabetes y estaba internada en una clínica privada de ese Partido. “La fuente de contagio está en estudio”, aclaró la Municipalidad de Moreno en un comunicado, donde explicaron que la mujer había sido hospitalizada el 27 de marzo un hospital de Pilar con diagnóstico y mala evolución de neumonía. El presidente Alberto Fernández decidió extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril inclusive. Será la tercera fase consecutiva del confinamiento y el Presidente no descarta una cuarta fase, que dependerá de un sólo hecho estadístico: la curva de la pandemia. Si el número de contagiados y muertos baja en un ciclo robusto y continuo, la cuarentena se flexibilizará y después concluirá. En caso contrario, el jefe de estado ordenará una nueva fase, que incluirá a los primeros días de mayo. Tal como reveló este medio, la toma de decisión presidencial respecto a la pandemia tiene una línea básica de razonamiento: hay que evitar el contacto social para aplacar los niveles voraces de contagio que tiene el coronavirus en su código genético. Por otro lado, las fuerzas federales confirmaron que, desde el inicio de la cuarentena, 1.785.392 personas fueron controladas en la vía pública en el marco del operativo dispuesto para que la población cumpla con el aislamiento social. De ese grupo, 37.986 fueron infraccionados. También comunicaron que se controlaron 1.296.304 vehículos y que 3.064 fueron secuestrados. En cuanto a las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, desde el inicio del aislamiento obligatorio 8.093 personas fueron aprehendidas, de las cuales 598 fueron detenidas y 7.495 demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios. 185 vehículos fueron secuestrados y se labraron 4.295 actuaciones judiciales por violaciones a la cuarentena. Según las cifras difundidas por la Universidad Johns Hopkins, al momento de la publicación se han contabilizado en el mundo 102.026 muertes, con 1.681.964 casos confirmados de COVID-19. Del total, 374.509 personas lograron recuperarse. El inicio de la semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó hacer una recomendación para que la gente use barbijo en público, después de evaluar nuevas pruebas sobre los elementos que pueden ayudar a contener la enfermedad. La entidad sostuvo que, si bien las máscaras podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no son suficientes por sí mismas. Sin embargo, el martes el Gobierno nacional difundió un mensaje contrario a través de la cuenta de Twitter oficial de la Casa Rosada: "Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud”. Además, adjuntaron un instructivo para aprender a hacer barbijos en las casas y aclaró quienes son las personas que deben utilizarlos. Próximo >