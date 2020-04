Tweet En el mediodía de este viernes 10 de abril el Intendente Javier Ulises Reynoso brindo una conferencia de prensa para informar a los vecinos como se van desarrollando las distintas actividades de prevención por el Coronavirus, explicó cuáles serán las nuevas medidas y señalo que es inminente la llegada del virus a Rivadavia. En el mediodía de este viernes 10 de abril el Intendente Javier Ulises Reynoso brindo una conferencia de prensa para informar a los vecinos como se van desarrollando las distintas actividades de prevención por el Coronavirus, explicó cuáles serán las nuevas medidas y señalo que es inminente la llegada del virus a Rivadavia. Situación actual “Es importante destacar que de los 19 distritos de la cuarta sección electoral, ya se cuentan con 12 casos confirmados y se suman todos los días casos sospechosos, si le sumamos los casos confirmados en Gral. Pico y teniendo en cuenta que ya no quedan en nuestro distrito vecinos que estén en cuarentena por sus viajes al exterior, es inminente la llegada a nuestro distrito del Coronavirus…, lejos de bajar la guardia y relajarnos, tenemos que redoblar nuestro compromiso, extremando las medidas de cuidados, por esos ya es obligatorio el uso de la mascarilla social sanitaria y agradezco a la comunidad el uso casi inmediato, esto nos da una visión favorable en este contexto, de una sociedad alerta y consiente, pero eso solo no basta…, esto fue posible gracias al esfuerzo de más de 100 costureras del distrito que hicieron posible el poder contar con los barbijos, manos solidarias que hoy continúan trabajando…” – señalo el Intendente Reynoso. Reforzar y agregar acciones “En el marco del cuidado individual y distrital, vamos a reforzar los controles y estableceremos medidas que puedan llegar a reducir la llegada del virus y los contagios, en tal sentido iremos incorporando nuevas acciones…, vamos a estar sanitizando con cloro las zonas de mayor contacto y superficies (cajeros y lugares donde concurre mucha gente), este trabajo lo hará el municipio pero seguimos solicitando a cada comerciante el proteger a su personal de trabajo para reducir el contagio, vemos como buen gesto la colocación de mamparas de vidrio como medida de seguridad que creemos es relevante, seguiremos con el ingreso reglamentado a los comercios, estamos atentos a los anuncios del gobierno nacional para la reincorporación de nuevas actividades en un marco de reorganización, seguramente daremos nuevos anuncios en los próximos días…” Gracias Empresas harineras han aportado harina para entregar en los bolsones que distribuye el municipio pan fresco Los tamberos donan leche cruda que se entrega de a 5 litros por hogar para enriquecer el valor nutricional de los bolsones. Los productores agropecuarios continúan aportando carne que se distribuye picada. Una pescadería local hizo importante donación para agregar este producto en los bolsones y en tal sentido el mandatario comunal les gradece mucho la acción solidaria – “pero también va otro agradecimiento para los empleados municipales y funcionarios que trabajan a destajo en tal sentido, es bueno sentirse acompañado y que las acciones puedan llevarse a cabo de la mejor manera…, es muy importante el trabajo de la Asociación Mejor Salud para Rivadavia quien también a través de la solidaridad de la comunidad se hacen importante inversiones, como por ejemplo ahora se incorporó 1 neopass para el sector pediátrico, 2 respiradores portátiles para contar con 9 camas de terapia (gestión llevada a cabo con el distrito de Lamadrid) , se culminó con la optimización de oxígeno y hoy se encuentra el hospital acentuando acciones de protocolo para estar preparados lo mejor posible ante la llegada del Coronavirus… - señalo Reynoso agregando que – “todas las acciones que estamos llevando a cabo, en estos momentos toman una relevancia especial, mi pedido, mas allá de agradecer el compromiso de todos, es mayor esfuerzo, conciencia y sobre todo, que toda acción que comenzamos a tomar, que veníamos haciendo y que deben tomar mayor relevancia, tendrán que ver con el determinante de los resultados que obtengamos en el distrito…, queremos que sepan que todo está preparado para cuando aparezca el primer caso o el primer síntoma…, quiero que esta pandemia nos encuentre como un solo distrito, un solo paciente, un solo portador, seguro será difícil y doloroso, pero nos va a encontrar como comunidad, pero para ello no tenemos que bajar los brazos ni relajarnos…” – aseguro el Intendente Javier Ulises Reynoso. MIRÁ LA CONFERENCIA COMPLETA < Prev Próximo >