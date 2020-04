¿Se puede salir a correr? Qué dijo Alberto Fernández sobre la actividad física en cuarentena

Tweet Pese a que la nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio será administrada, el presidente anunció que analizará las saludas del hogar para hacer ejercicio, lo que significa que todavía no está permitido. Pese a que la nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio será administrada, el presidente anunció que analizará las saludas del hogar para hacer ejercicio, lo que significa que todavía no está permitido. Todavía no había terminado la conferencia de prensa que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó anoche junto al ministro de Salud, Ginés González García; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; que los runners ya estaban celebrando en redes sociales lo que entendieron como un anuncio a su favor. Sin embargo, quienes entendieron otra cosa, salieron al cruce y volvieron tendencia el tema “no se puede salir a correr”. Pero, ¿qué dijo exactamente el mandatario? El Presidente expresó que se analizará la posibilidad de permitir salidas del hogar para hacer ejercicio pero aún no está habilitada. Fue durante el anuncio de la extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus hasta el 26 de abril, inclusive. Durante la exposición, el mandatario anunció la inclusión de nuevas actividades esenciales como talleres mecánicos y gomerías, para mantener en condiciones los vehículos de las personas exceptuadas de cumplir la cuarentena; y la reapertura definitiva de los bancos que funcionarán con un sistema de turnos y bajo protocolo. "NO SE PUEDE SALIR A CORRER":

Por quienes remarcan que eso no está permitido sino que Alberto Fernández lo planteó como una posibilidad pic.twitter.com/XCjwhWlWUq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 11, 2020 Pero, respecto a la actividad física al aire libre, el presidente NO habilitó las salidas del hogar, sino que señaló que se analizará la posibilidad permitirlo, como sucede en otros países en cuarentena. "Muchos gobernadores me lo han planteado. Hoy lo consulté con los epidemiólogos y lo podemos hacer si administramos las salidas. Es decir, nos damos un tiempo de salida y nos damos una cercanía de la casa", señaló. El mandatario hizo hincapié en que las medidas serán analizadas, pero dejó en claro que todo dependerá del compromiso de la sociedad y el acatamiento de las decisiones. "Hace falta tomar un compromiso todos, porque cuando veamos que algo no se cumple, vamos a estar obligados a volver para atrás, y lo que no quiero es volver para atrás. Quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social, que todos estemos de acuerdo con la cuota de responsabilidad que tenemos en cumplir con lo que la autoridad sanitaria recomienda", señaló. Además, aseguró que también se analizará "permitir la salida de personas discapacitadas, acompañadas por una persona a su cuidado y solo dentro de los límites próximos de su domicilio". "Es al efecto de lograr un tiempo de dispersión a alguien que el encierro lo complica. Y es muy entendible. Esto también incluye a las personas autistas, que fue un reclamo muy constante en todo este tiempo", concluyó.