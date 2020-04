Preocupación en Córdoba: 21 jubilados y 6 empleados se contagiaron de coronavirus en un geriátrico

Tweet Ocurrió en Saldán, un pequeño pueblo de la provincia mediterránea. La enfermedad se transmitió a través de un médico que no presentaba síntomas Ocurrió en Saldán, un pequeño pueblo de la provincia mediterránea. La enfermedad se transmitió a través de un médico que no presentaba síntomas Unas 27 personas, entre ellos 21 adultos mayores, se contagiaron de coronavirus en una clínica geriátrica ubicada en Saldán, un pequeño pueblo ubicado en Córdoba. La transmisión se produjo a partir de un médico de PAMI que atendía en el establecimiento y que no presentaba síntomas. Lucas Figueroa, el doctor que contrajo la COVID-19, confirmó los resultados luego de que solicitó hacerse un hisopado en forma voluntaria a raíz de la exposición de su actividad y por el hecho de ser asmático, lo que lo ubica en el grupo de riesgo. “Lo hice por prevención. Sigo sin tener ningún síntoma”, contó en un audio de Whatsapp que fue difundido el canal cordobés El doce. Según su relato, su condición de asma crónica le hace tener un poco de tos en esta época del año y para no confundir su afección habitual con la COVID-19, tomó la definición de someterse a un test en el hospital de Unquillo. "Estoy muy preocupado por todo esto”, concluyó en la grabación que decidió hacerla pública por la preocupación social que generó su caso. Al final, las sospechas del médico se convirtieron en una realidad. Luego de que la prueba de hisopado diera positiva, las autoridades sanitarias continuaron con la investigación epidemiológica de los pacientes que atendió Figueroa. El médico había seguido con sus tareas habituales hasta el jueves a la mañana, por lo que habría mantenido contacto con cerca de 200 personas, ya que es doctor de cabecera de PAMI en toda la localidad. Los análisis arrojaron que unas 27 personas contrajeron COVID-19 en el geriátrico de Saldán, de las cuales unas 21 son jubilados y 6 son empleadas por el establecimiento. Hasta este sábado se habían efectuado unas 115 muestras en total y se esperaban los resultados de otros 150 testeos. El intendente de Saldán, Cayetano Canto, lamentó la situación y comentó que “el caso se produce en un lugar de alto riesgo y con los pacientes que más sufren”, en relación al contagio producido en el geriátrico. E instó a la población local a extremar las medidas de prevención y aislamiento social. Lo cierto es que, de acuerdo a las autoridades comunales, el contagio ya podría haberse trasladado a otros pueblos. Según reveló el intendente, al menos unas ochenta personas que mantuvieron contacto con Figueroa circularon también por Villa Allende, ya que fueron al banco de esa localidad a cobrar jubilaciones y pensiones. "Hoy no sabemos contra quién ni hasta dónde puede llegar esta situación”, concluyó Cayetano Canto. Por estas horas, la comuna profundizó los controles de ingreso y advirtieron que decretar el aislamiento total “es difícil”, según expresaron voceros al sitio El Doce, pero aún no está descartado. "Nosotros tenemos más de 20 mil habitantes, estamos pegados con Calera y Villa Allende, se hace difícil aislarla, pero sí hacemos un control riguroso en todas las entradas”, indicaron. En Córdoba, las localidades de Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado fueron cerradas por un plazo de 14 días ante la aparición de focos de coronavirus. Próximo >