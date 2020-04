¿Los niños tienen que usar mascarillas?

Tweet No hay una respuesta fácil, pero los expertos están de acuerdo en que la principal razón para dar a un niño una máscara es evitar infectar a otros. No hay una respuesta fácil, pero los expertos están de acuerdo en que la principal razón para dar a un niño una máscara es evitar infectar a otros. Cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron la semana pasada que todos los estadounidenses deberían usar cubiertas de tela para evitar la propagación del nuevo coronavirus, los padres no tan astutos de niños pequeños (incluida yo) inmediatamente comenzaron a comprar en línea diseños para niños. ¿Quizás mi niña de preescolar estaría dispuesta a usar una máscara si tuviera personajes de Disney? Realmente debería haberlo sabido. No, dijo mi hija. Mascarilla, no.. “¿Y si es de ‘Frozen’?”, pregunté. “¿Con fotos de Anna y Elsa?” Mi hija movió su dedo meñique. “No, no me voy a poner una mascarilla”, respondió. Luego (en caso de que todavía no lo hubiera entendido) añadió: “Si salgo con una máscara, me la quitaré de las orejas”. Los CDC han dicho que no se deben colocar cubiertas de tela en la cara de los niños menores de 2 años, ni tampoco en la de nadie que tenga problemas para respirar, pero aparte de eso, la agencia no ha ofrecido ningún consejo sobre cómo deben usarlas los niños pequeños. Además de asuntos confusos, el consejo de usar una mascarilla no es un requisito, y el Presidente Trump ya ha dicho que probablemente no seguirá las directrices. La CDC sugiere usar cubiertas para la cara en público donde es difícil mantenerse a más de seis pies de distancia de otras personas, y especialmente en áreas donde el virus se está propagando rápidamente, como en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿es crucial que mi hija en edad preescolar use uno? Y si es así, ¿podría convencerla de que lo use de forma segura y adecuada? Dos niñas con tapabocas en Siria Para saber más, hablé con pediatras especializados en enfermedades infecciosas. Como descubrí, para los padres de niños de 6 años o menos, mucho de lo que decidan dependerá del lugar donde vivan, la personalidad de su hijo y los lugares que frecuenten. Los niños son menos propensos a enfermarse gravemente, así que ¿por qué necesitan una mascarilla en primer lugar? El 6 de abril, el CDC publicó los resultados preliminares de los casos de coronavirus pediátricos en los Estados Unidos. Según el informe, 2.572 casos ocurrieron en niños menores de 18 años, y esos niños tuvieron significativamente menos probabilidades de enfermarse gravemente por el virus que los adultos estadounidenses. También parecían menos propensos que los adultos a desarrollar los principales síntomas del coronavirus, como fiebre, tos o falta de aliento. Estos hallazgos reforzaron aún más la idea de que los niños que se infectan pueden tener casos leves o no detectados de la enfermedad y pueden contagiar el virus a otros en sus familias y comunidades. Usar una máscara de tela en sus hijos puede ayudar a evitar que infecten a otros. Si tienen el virus, una cubierta facial puede evitar que sus gotitas respiratorias - las pequeñas partículas cargadas de virus que se expulsan de la boca o la nariz al hablar, toser o estornudar - caigan sobre o alrededor de otras personas, dijo el doctor Mark Sawyer, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego y del Hospital Infantil Rady en San Diego. Las cubiertas faciales no médicas no le ofrecerán una protección completa a usted o a su hijo. Pero si se usan correctamente, son mejores que nada. Aunque los niños han constituido una pequeña proporción de los casos de coronavirus hasta ahora, algunos se han enfermado mucho. Los CDC han estimado que hasta un 25 por ciento de las personas con coronavirus pueden no mostrar ningún síntoma, lo cual es una de las razones por las que el virus se ha propagado tan rápidamente. ¿Deberían los niños usar protectores faciales cada vez que salen al exterior? Las mascarillas son más útiles en los lugares públicos en los que es probable que su hijo se acerque a menos de seis pies de distancia de otra persona (por ejemplo, en una tienda de comestibles o una farmacia) y en las áreas en las que el virus se ha propagado rápidamente. Si se encuentra en un entorno en el que puede estar fácilmente a seis pies de distancia de otras personas, como un campo de fútbol vacío o un sendero poco poblado, usted y sus hijos no necesitan una mascarilla. Su hijo tampoco necesita usar un barbijo en casa. Si alguien en su casa está enfermo, trate de aislar a la persona enferma y haga que su hijo se mantenga al menos a seis pies de distancia si es posible, dijeron los expertos. Si su hijo está enfermo o cree que puede estarlo, intente evitar salir en público si puede, aconsejó Sawyer. Pero si necesita llevar a su hijo al consultorio del doctor, llame con anticipación para avisarles que va a venir y use una mascarilla si tiene una. Bien, pero ¿cómo voy a hacer que mi niño pequeño o en edad preescolar se ponga una mascarilla? Esto es mucho más difícil. Algunos niños estarán más abiertos a usar una cubierta para la cara que otros. "Para cualquiera que tenga un niño pequeño, será un desafío mantenerlo puesto", dijo Sawyer. Pero, dijo, tenerlos al menos intentando llevar uno es mejor que no intentarlo en absoluto. Aconsejó que primero se les explique por qué otras personas usan mascarillas y por qué es importante, porque la gente puede propagar el virus antes de mostrar síntomas, por ejemplo. Dé el ejemplo usando un tapabocas usted mismo y asegúrese de ofrecer muchos refuerzos positivos cuando su hijo la use, añadió. También puede considerar un sistema de recompensas, sugirió la doctora Meg Fisher, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y directora médica del Hospital Infantil Unterberg del Centro Médico Monmouth en Long Branch, Nueva Jersey. Por ejemplo: Si su hijo usa la mascarilla, podría elogiar sus esfuerzos con una golosina saludable como fresas o yogur, o dejar que escoja una pegatina divertida. Ikuyo Kamimura, de la guardería "Stella Kids", ayuda a una niña que lleva máscara facial protectora, en Tokio, Japón, el 5 de marzo de 2020. Dicho esto, los padres de los niños pequeños deben evitar presionar demasiado. "Forzar a un niño a hacer algo que no quiere hacer en el rango de edad de 2 o 3 años es buscar problemas", dijo Fisher. "Es una edad en la que las rabietas son comunes, y lo último que queremos es que un niño tenga una rabieta y se ponga en una posición en la que huya de sus padres o corra peligro". Los niños más pequeños, especialmente los que están en las primeras etapas de desarrollo, encontrarán más difícil entender la importancia de una máscara, dijo Fisher. "Pondrán sus manos sobre la máscara, y se la pondrán y quitarán y la bajarán por debajo y por encima de su nariz y por lo tanto no estará haciendo nada de lo que se supone que debe hacer", dijo. Al final, añadió Fisher, su edad y nivel de madurez determinarán la probabilidad de que cooperen. "Sería un niño especial de dos años el que lo toleraría", dijo. Así que los padres deben usar su mejor criterio". En el caso de los niños de 4 años o más, vea cómo se sienten al usar un protector de rostro y explique la razón de ello. Lo más efectivo que pueden hacer los padres es enseñar a sus hijos a mantener los dedos fuera de la cara y practicar el lavado de manos, dijo el Sawyer. Pero no esperen que les sea fácil alterar su comportamiento. ¿Es seguro para un niño pequeño usar una mascarilla? Nunca se deben usar barbijos de ningún tipo en niños menores de 2 años por el riesgo de asfixia. Pero el CDC ha dicho que es seguro para los niños de 2 años o más que no tienen problemas respiratorios usar una cubierta de tela de algodón. Si te mantienes al menos a seis pies de distancia de los demás, la máscara en sí no se contaminará. El propósito del barbijo es atrapar las gotas para no infectar a otros, dijo Fisher. También se preguntarán con qué frecuencia deben lavar sus máscaras de tela. La guía de los CDC dice que las máscaras "deben ser lavadas rutinariamente dependiendo de la frecuencia de uso", pero ofrece poco más en términos de detalles. "Realmente no hay información sobre esto", dijo Fisher. "Ciertamente las máscaras deben ser lavadas cuando están sucias. Creo que lavarlas semanalmente a máquina o a mano sería razonable. El lavado frecuente puede hacer que las máscaras no se ajusten tan bien" ¿Podemos tener citas de juego con otros niños si nuestros hijos llevan mascarilla? No. Todos, incluyendo los niños, deben practicar el distanciamiento físico, aunque lleven una mascarilla. Evite reunirse en grupos e intente quedarse en casa, a menos que necesite salir para hacer ejercicio, comprar alimentos o medicinas. Las mascarillas de tela son simplemente una barrera física para mantener las gotas alejadas -como cuando se tose en el codo- y no ofrecen el tipo de protección que ofrecen las mascarillas médicas como las mascarillas quirúrgicas o los respiradores N95. Si mi hijo usa una mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla debería ser? El CDC recomienda las mascarillas de tela porque las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95 son escasos y deben reservarse para los trabajadores de la salud y los trabajadores médicos de emergencia. Puedes comprar una máscara de tela en línea o hacerla tú mismo, en casa con materiales como una camiseta o un pañuelo. Para los niños, una mascarilla de tela estándar es todo lo que se necesita, dijeron los expertos. Algunas personas están haciendo máscaras con un bolsillo para insertar un filtro de café, y los CDC mostraron cómo hacerlo usando un pañuelo. Pero los expertos no las recomiendan para los niños porque son mucho menos transpirables. "Realmente no necesitas un filtro de café para detener las grandes gotas", dijo Fisher. Las máscaras más eficientes como los respiradores N95 "son para proteger a alguien que entra en una habitación con una persona que tiene la enfermedad, y están haciendo un procedimiento que va a hacer que el virus salga al aire, así que tienes un riesgo mucho mayor - estás en una situación completamente diferente que si sólo sales a caminar por ahí". El uso de un filtro para cubrir la cara podría proporcionar más seguridad si eres un adulto que cuida a un ser querido enfermo. Pero si está fabricando uno por su cuenta, asegúrese de usar un filtro de café, como recomienda el CDC, y nunca un filtro de aspiradora, porque los filtros de aspiradora tienen partículas de fibra de vidrio que no deberían estar cerca de la cara, señalaron los expertos. < Prev Próximo >