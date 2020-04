Kiciloff respaldó la cuarentena, pero dijo que se evaluarán cambios con intendentes

Tweet El gobernador de Buenos Aires anticipó que esta semana analizará propuestas sobre eventuales cambios en las restricciones de la cuarentena con intendentes y especialistas. El gobernador de Buenos Aires anticipó que esta semana analizará propuestas sobre eventuales cambios en las restricciones de la cuarentena con intendentes y especialistas. El gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, respaldó hoy la decisión del presidente Alberto Fernández de extender el aislamiento preventivo y obligatorio para mitigar el avance de la pandemia de coronavirus y anticipó que esta semana analizará propuestas sobre eventuales cambios en las restricciones de la cuarentena con intendentes y especialistas. "Todo seguirá igual por el momento, pero vamos a evaluar con los intendentes diferentes alternativas y propuestas para elevar al Presidente. No todos los lugares son iguales y debemos cuidar de no desplazar el virus de una zona a otra", expresó esta mañana Kicillof, luego de reunirse con miembros de su gabinete y del comité de emergencia. El gobernador dijo que a partir de mañana se reunirá con intendentes y especialistas y aseguró que "el nivel de acatamiento de la cuarentena en la provincia es muy alto. "La situación económica se vio interrumpida en muchos sectores y toda decisión de cambio tiene que ir de la mano de la cuestión sanitaria", advirtió no obstante Kicillof. En cuanto a la extensión de la cuarentena, juzgó que el Presidente "hizo lo que había que hacer". "No se podía demorar la decisión y los números que se mostraron son contundentes y permitieron que el sistema de salud no se desborde", argumentó. Detalló que, en este tiempo en la provincia, se logró "ampliar la capacidad de atención" y se duplicó la cantidad de camas de terapia intensiva que había disponibles. "Las estimaciones indicaban que el pico de la epidemia se iba a dar a mediados de abril y eso se desplazó para mediados de mayo, lo que nos permitió ganar un tiempo muy valioso", remarcó. Kiciloff respaldó la cuarentena, pero dijo que se evaluarán cambios con intendentes Próximo >