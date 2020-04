Coronavirus: el gobierno de Chile cuestionó el “triunfalismo” de los gráficos que mostró Alberto Fernández

Tweet A través de un documento al que accedió Clarín, las autoridades chilenas compararon las cifras entre ambos países. Destacan el número de test y defienden la “cuarentena progresiva e inteligente” y no la “cuarentena total” como la Argentina. A través de un documento al que accedió Clarín, las autoridades chilenas compararon las cifras entre ambos países. Destacan el número de test y defienden la “cuarentena progresiva e inteligente” y no la “cuarentena total” como la Argentina. Cuando el viernes por la noche el presidente Alberto Fernández utilizó a Chile, entre otros países, como punto de comparación para explicar la extensión de la cuarentena y el éxito de las medidas del país para “aplanar la curva” del coronavirus, desde Santiago lo observaban atentamente. La respuesta chilena del gobierno de Sebastián Piñera​ demoró un poco más de un día, y fue a través de un informe que hicieron llegar a Clarín a primera hora de este domingo y que compara las cifras de ambos países al día 12 de abril. El documento, titulado “Coronavirus: Chile versus Argentina” está dividido en cuatro criterios utilizados por la autoridad sanitaria chilena para refutar “el triunfalismo de Fernández”, según las fuentes del gobierno que entregaron el documento. Los criterios son: Estadísticas generales; Informes internacionales; Test Realizados; y comentarios sobre las medidas tomadas por ambos gobiernos. Los casos totales en Chile ascienden a 7.213, según constata el informe. El primer contrapunto que realizan desde el Palacio de La Moneda es el porcentaje de crecimiento de contagiados en las últimas 24 horas: mientras en Argentina la variación fue de un 8,46%, en el país trasandino llegó a 6,55. Esto, consideran en Chile, demuestra que la estrategia de cuarentenas “progresivas e inteligentes”, en base a los resultados de los test por territorio, puede ser tanto o más efectiva que la cuarentena total en el país, la que ha sido descartada en Chile por criterios económicos y sanitarios. El informe de Chile al que accedió Clarín El informe de Chile al que accedió Clarín (página 2) El informe de Chile al que accedió Clarín (página 3) Sin embargo, la parte sustancial del análisis del informe del Gobierno chileno se centra en la capacidad para realizar test de cada país. 82.271 exámenes PCR (moleculares) se han realizado en el país vecino, mientras que en Argentina la cifra alcanza 19.758. Llevado a un índice por millón de habitantes, en el país vecino se realizan 4.228 test por millón, frente a los 435 por millón de argentinos. Sobre este último punto, el texto cita el estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, según el cual “Chile estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos del país, siendo el 7º mejor país del mundo en este indicador. Por su parte, Argentina estaría reportando el 13% de los casos sintomáticos, ubicándolos en el lugar 38º entre 79 países”. Al reporte de la universidad citada, el Gobierno chileno suma un informe de The Economist Intelligence Unit, del 27 de marzo, en el que se evalúa a los países de América Latina en distintas áreas relacionadas con la capacidad de respuesta frente a la pandemia del Covid-19. Ahí, según constata el documento enviado a Clarín, Chile aparece mejor evaluado en cuatro de los seis criterios y empatan en otro. En los comentarios adicionales, el texto resalta que el último informe epidemiológico de Chile constata 642 casos importados, mientras que Argentina reportó 816. Sobre esto, comparan el número de fallecidos al momento de tomar las medidas de cierre de fronteras y suspensión de clases: cero en Chile y dos en Argentina. En el gobierno chileno también destacan que la cifra de fallecidos es menor –aunque mayor cuando se escala a una tasa por millón de habitantes-, que la tasa de positividad del test es menor y que la tasa de letalidad del virus asciende solo a un 1,05%, mientras que la tasa local asciende a un 4,15%. < Prev Próximo >