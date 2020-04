Se registraron 5 nuevas muertes, y son 95 las víctimas fatales, mientras que 66 personas dieron positivo en las últimas 24 horas

Tweet El total de contagiados ascendió a 2208. El 70% de los contagiados está concentrado en CABA y la provincia de Buenos Aires El total de contagiados ascendió a 2208. El 70% de los contagiados está concentrado en CABA y la provincia de Buenos Aires El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo que en las últimas 24 horas hubo 66 casos positivos por coronavirus, elevando el total de infectados en el país a 2208. Durante la jornada se registraron 5 muertes por COVID-19 y el número de fallecidos ascendió a 95. Del total de esos casos, 821 (37,3%) son importados, 766 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 318 (14,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. A la fecha, el total de altas es de 468 personas. El número de casos descartados hasta el momento es de 15.480 Las personas fallecidas son dos mujeres de 67 y 77 años residentes en la provincia de Buenos Aires; y 3 hombres, uno de 80 años residente en la provincia de Córdoba; uno de 90 años residente en la provincia de Buenos Aires y uno de 64 años residente en Ciudad de Buenos Aires (CABA). Los casos confirmados fueron: 28 en la provincia de Buenos Aires, 13 en Río Negro, 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Tigerra del Fuego, 3 en Santa Fe, 3 en Mendoza, 1 en Neuquén, 1 en La Rioja y 1 Chaco. Desde el inicio del brote se realizaron 19.758 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 435,4 muestras por millón de habitantes. La Argentina multiplicó la cantidad de testeos debido a que descentralizó los análisis de las muestras que, hasta haca pocas semanas, estaban concentradas en el Instituto Malbrán. En sintonía con las medidas adoptadas ya por varias provincias, con las autoridades porteñas y del partido de La Matanza, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof advirtió este domingo que analiza la posibilidad del uso obligatorio de “tapabocas” en territorio bonaerense con el fin de ayudar a frenar la pandemia del coronavirus en el país. “Estamos analizando el uso obligatorio de tapabocas, no necesariamente barbijos, porque esos están destinados para el personal médico”, afirmó el mandatario en declaraciones al programa “El fin de la Metáfora”, en Radio 10. Durante la entrevista aseguró que en los últimos días se iniciaron conversaciones con las autoridades de diferentes empresas textiles de la Provincia para que se pueda abastecer a la comunidad de la suficiente cantidad de tapabocas y así apelar a la obligatoriedad de la medida. Durante la última semana, cinco provincias del país anunciaron la obligatoriedad del uso del barbijo en la vía pública: Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones y Santiago del Estero. La misma medida fue asumida por las autoridades de algunas ciudades, mientras que desde el ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se alentó la salida a la calle con un “cubreboca” casero, sin reglamentarlo entre sus medidas. Por otra parte, el Ministerio de Transporte, en sintonía con todas las medidas que viene tomando el gobierno nacional, publicó este domingo una serie de recomendaciones para los usuarios que deben utilizar el transporte público en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Desde la cartera que conduce Mario Meoni, recordaron que tanto los trenes como los colectivos pueden convertirse en un foco de contagio e insistieron en que solo deben ser utilizados cuando no es posible utilizar autos, motos, bicicletas o ir caminando. “Lo que se pierde por tardar un poco más viajando, se gana en la prevención de la salud”, es la premisa que intentan difundir desde el Ministerio. En esa línea, para el personal exceptuado que no tenga otra alternativa más que el transporte público las autoridades recomiendan el uso de barbijos caseros “como elemento de prevención propia y de terceros al compartir un ambiente común” con otros pasajeros. Próximo >