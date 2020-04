Sergio Massa: “Vamos a tener que ampliar la capacidad de crédito para las pymes tres o cuatro veces”

Tweet El presidente de la Cámara de Diputados también aseguró que no habrá ningún nuevo impuesto sobre el sector productivo El presidente de la Cámara de Diputados también aseguró que no habrá ningún nuevo impuesto sobre el sector productivo El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que el Gobierno nacional deberá extender el paquete de ayuda para las pymes y calculó que se deberá ampliar la capacidad de crédito hacia ese sector “tres o cuatro veces” Massa señaló que tanto la “batalla” sanitaria como la económica se encararon en una primera etapa con una perspectiva de duración que se tuvo que ir corrigiendo con vistas “al largo plazo” a medida que avanzó la pandemia. A modo de ejemplo, recordó que la primera compra de reactivos fue de 35 mil test, mientras que la segunda fue de 350 mil, a la que luego se sumaron 200 mil más. En esa misma línea, explicó que el Gobierno tendrá que “tomar decisiones para ampliar la capacidad de crédito tres o cuatro veces” e incluso incluir la posibilidad de que el empresario que tome un crédito “lo empiece a pagar en enero del año que viene”. “El primer paquete (de auxilio para empresas) salió para cubrir 45 días, y ahora hay que ir a un esquema de 120 días. Hay que ir a una prórroga más larga e imaginar un puente hacia una nueva moratoria”, dijo Massa en una entrevista con América TV. Sin embargo, también lamentó la actitud de algunos sectores que buscan sacar ventajas en plena crisis y explicó que de los $120 mil millones disponibles para crédito sólo se suscribieron $96 mil millones. “Hay bancos que si vas con tu pyme pero tenés algunos empleados que cobran en otro banco, solo te dan solo crédito para los que cobran ahí”, denunció. A su vez, indicó que en muchos casos la información de los planes de crédito “no llega” a sus destinatarios por la velocidad en que se desarrollan los acontecimientos. “Muchas veces un anuncio queda colgado en la página y no capilariza”, explicó. Sesión en Diputados Massa reveló que la Cámara baja va a firmar un acuerdo con ARSAT, para resolver la cuestión técnica, y con el RENAPER, para tener validación facial, que “permitirá en algún momento sesionar de manera virtual. Según explicó, se hará en parte a través de un software que le pidieron al parlamento de Brasil. Impuestos El presidente de la Cámara de Diputados también aseguró que no se está planeando ningún nuevo impuesto al sector productivo. “Cómo le voy a decir a una pyme que no puede pagar los sueldos que además tiene que pagar nuevos impuestos, claramente no”, dijo categórico No obstante, reconoció que una de las propuestas que está circulando, para que luego la Casa Rosada defina, es que las 14 mil fortunas más importantes “hagan un aporte extraordinario, como pasó en Francia o en España, pero no está pensada para hoy sino para más adelante, para una salida”. Deuda Massa también explicó que el jueves el Gobierno haría su propuesta a los acreedores para la reestructuración de la deuda por la decisión es “cumplir con el cronograma y también mostrar que se cumple un proceso de seriedad. “En un mundo donde cae el valor de todo, esperamos la buena fe de los acreedores”, planteó y destacó que Argentina “viene mostrando que pretende darle a la deuda un camino de sustentabilidad”. Prisiones domiciliarias por la emergencia sanitaria Ante el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria para muchos detenidos debido a la emergencia sanitaria, Massa criticó el accionar de algunos jueces y dijo que no están cumpliendo con la obligación de dar vista previamente a la víctima. “Hay muchos jueces que no están mirando que están mandando al violento a la casa de la víctima”, lamentó. En ese sentido, adelantó que junto con la Oficina de Víctimas que pasó a la órbita del Congreso intervendrá en cada caso e iniciará juicio político a los jueces que hayan omitido el cumplimiento de la ley. < Prev Próximo >