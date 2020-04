Coronavirus en Argentina: un cordobés de 78 años y un rionegrino de 40 se convirtieron en nuevas victimas de COVID-19

Tweet El córdobes estaba internado en terapia intensiva desde el viernes. Era paciente de riesgo ya que padecía hipertensión y diabetes. Es el cuarto muerto de la provincia. El de Río Negro fue confirmado cerca de las 11 de la mañana. El total de muertos asciende a 97. El córdobes estaba internado en terapia intensiva desde el viernes. Era paciente de riesgo ya que padecía hipertensión y diabetes. Es el cuarto muerto de la provincia. El de Río Negro fue confirmado cerca de las 11 de la mañana. El total de muertos asciende a 97. Un cordobés de 78 años, oriundo de Villa Parque Santa Ana, se convirtió en la víctima fatal número 96 de coronavirus del país y en la cuarta de su provincia.Un hombre de 40 años fue el fallecido 97. La noticia fue confirmada por el Sanatorio Alta Gracia, donde el paciente se encontraba internado en terapia intensiva desde el viernes pasado. Tras contraer el COVID-19, su cuadro de salud se agravó porque ya tenía enfermedades preexistentes: era hipertenso y diabético. “Lo ingreso el martes y el miércoles me informan que había dado positivo y que la neumonía era avanzada, tenía problemas coronarios y era una persona delicada de salud. Estaba complicado y nos tocó afrontarlo a nosotros como familia”, contó a El Doce Patricia, una de las hijas del hombre. Por protocolo, no será velado. Además, trascendió que dentro de su familia también hay tres casos positivos. Uno de ellos es la hija de fallecido, que se encuentra internada en el Hospital Rawson de la capital provincial y, según indicó el diario La Voz, tiene un problema de sobrepeso. "Mi hermana tiene obesidad y hace cuatro años que no camina, tiene un cuadro de complicaciones", agregó la mujer. Los otros dos casos corresponden a dos niños que, hasta el momento, se encuentran bien de salud. La esposa del fallecido, en tanto, fue internada de manera preventiva para monitorear de cerca su evolución. Actualmente, el Centro de Operaciones de Emergencias provincial decidió aislar por 14 días las localidades de Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado, y realizar controles más estrictos en la ciudad de Alta Gracia. De acuerdo a los datos difundidos este domingo por el Ministerio de Salud de la Nación, Córdoba se ubica en tercer lugar en el ranking de infectados. Con 206 casos trepó un puesto más y dejó en cuarto lugar a Santa Fe, con 203. Hasta ahora, la mayor cantidad de personas con diagnóstico de Covid-19 están en la Ciudad de Buenos Aires (586, ocho nuevos ayer), seguida por la provincia de Buenos Aires (572 y 28 nuevos). Del total de las personas en tratamiento en Córdoba (171), el 73% (125) lo realiz de forma ambulatoria, con aislamiento domiciliario; y un 27% (46), permanece internada. Del total los internados (46), un 17% (ocho) se encuentra en unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria; un 11% (cinco) en unidad de cuidados intensivos (UCI); un 37% (17) en sala con oxígeno, y un 35 %(16) en sala sin oxígeno. Próximo >