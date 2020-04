Murió un hombre de 54 años en Chaco por coronavirus y el total de víctimas en la Argentina asciende a 98

Tweet Es la novena muerte en esa provincia. La persona se encontraba internada en el sanatorio Güemes de Resistencia Es la novena muerte en esa provincia. La persona se encontraba internada en el sanatorio Güemes de Resistencia Chaco confirmó otra víctima fatal por coronavirus y el total de muertos en la Argentina llegó a 98. Se trata de un paciente de 54 años que estaba internado en el sanatorio Güemes de la ciudad de Resistencia, confirmaron voceros de ese municipio a Infobae. La provincia del norte sumó su noveno fallecimiento por COVID-19. Según publicaron medios locales, el hombre sufría una insuficiencia renal y se realizaba diálisis en un centro de salud de esa ciudad. Su cuadro se agravó en los últimos días y debió ser internado en el sanatorio Güemes donde hoy falleció. Por lo que se cree se habría infectado en el centro de salud donde realizaba el tratamiento de diálisis porque allí se había confirmado un diagnóstico positivo de una enfermera oriunda de Corrientes. Ante esto, el Ministerio de Salud del Chaco realizó el test a todo el personal y de los pacientes. La víctima en Chaco se suma al fallecimiento que comunicó esta mañana la provincia de Río Negro sobre la muerte de un hombre de 40 años, el más joven del país hasta el momento. El paciente, llamado Bernardo Edgar “Tato” Muñiz, oriundo de Choele Choel, se encontraba internado en la Clínica Juan XXIII de Coronel Roca y había sufrido años atrás una tuberculosis pleural que le había afectado los pulmones, lo que agravó su cuadro. Muñiz se convirtió en la tercera persona muerta de Río Negro por coronavirus y en la número 97 de toda la Argentina. Este lunes 13 comenzó a regir la obligatoriedad de utilizar tapabocas en una provincia que tiene 71 casos positivos activos y cuatro altas médicas. La semana pasada había muerto otro hombre joven, de 44 años, que vivía en la provincia de Mendoza. Y días atrás se había comunicado otro deceso de un varón de 41 años. Además, esta mañana se había confirmado otro fallecimiento, el de un hombre de 78 años oriundo de Córdoba, provincia que registró hasta el momento cuatro decesos por coronavirus. Tras contraer el COVID-19, su cuadro de salud se agravó porque ya tenía enfermedades preexistentes: era hipertenso y diabético. “Lo ingreso el martes y el miércoles me informan que había dado positivo y que la neumonía era avanzada, tenía problemas coronarios y era una persona delicada de salud. Estaba complicado y nos tocó afrontarlo a nosotros como familia”, contó a El Doce Patricia, una de las hijas del hombre. Por protocolo, no será velado. Además, trascendió que dentro de su familia también hay tres casos positivos. Uno de ellos es la hija del fallecido, que se encuentra internada en el Hospital Rawson de la capital provincial y, según indicó el diario La Voz, tiene un problema de sobrepeso. “Mi hermana tiene obesidad y hace cuatro años que no camina, tiene un cuadro de complicaciones”, agregó la mujer. Según el último reporte oficial, hasta el momento se registraron 2208 casos positivos de coronavirus en la Argentina, de los cuales 95 fallecieron. Respecto a los confirmados, 821 (37,3%) son importados, 766 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 318 (14,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos (2.208), el 47% son mujeres y el 53% son hombres. Y el total de personas dadas de altas es 515. El promedio de edad de los casos positivos es de 45 años. El de las víctimas fatales, de 70, lo que ratifica que las víctimas predilectas del virus chino son los adultos mayores. Durante la última semana, cinco provincias del país anunciaron la obligatoriedad del uso del barbijo en la vía pública: Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones y Santiago del Estero. La misma medida fue asumida por las autoridades de algunas ciudades, mientras que desde el ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se alentó la salida a la calle con un “cubreboca” casero, sin reglamentarlo entre sus medidas. Próximo >