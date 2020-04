Buscan asistir a los estudiantes universitarios del interior que quedaron aislados lejos de sus familias

Tweet Mediante un proyecto de ley, el diputado provincial Alexis Guerrera, pretende crear el Programa de Emergencia Sanitaria y Alimentaria de Estudiantes de Educación Superior (PESAES). Estará destinado a brindar asistencia integral en salud a estudiantes que estén lejos de su núcleo familiar y que no posean obra social o prepaga. También otorgará asistencia social y alimentaria -de manera excepcional- mientras dure la cuarentena. Mediante un proyecto de ley, el diputado provincial Alexis Guerrera, pretende crear el Programa de Emergencia Sanitaria y Alimentaria de Estudiantes de Educación Superior (PESAES). Estará destinado a brindar asistencia integral en salud a estudiantes que estén lejos de su núcleo familiar y que no posean obra social o prepaga. También otorgará asistencia social y alimentaria -de manera excepcional- mientras dure la cuarentena. En plena pandemia del COVID-19, el diputado bonaerense del Frente de Todos, Alexis Guerrera, elevó un proyecto de ley con el objetivo de garantizar derechos esenciales para los estudiantes universitarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca crear el Programa de Emergencia Sanitaria y Alimentaria de Estudiantes de Educación Superior (PESAES) en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Provincial. El programa, según el legislador del Frente de Todos, “Pretende brindar ayuda social, sanitaria y alimentaria de manera excepcional a estudiantes de niveles terciarios y universitarios que se encuentren cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, y que estén atravesando situaciones de vulnerabilidad socio-económicas”. El PESAES, que estaría bajo la órbita de la Subsecretaria de Políticas Sociales, tiene como sus funciones básicas, brindar asistencia integral en salud a los estudiantes de dicho programa que no posean obra social o prepaga y asistencia social y alimentaria, en ambos casos, de manera excepcional mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. El legislador pintense sentenció al respecto: “Sabemos que es un momento difícil el que atravesamos en todos los ámbitos, pero como legislador y, principalmente, como ser humano no podemos desde el Estado dejar desamparados a los jóvenes y no tan jóvenes que han dejado sus orígenes para poder formarse y que hoy, están atravesando una dura realidad producto de la emergencia y el aislamiento”. Asimismo, explicó que la creación de este programa “no demanda una erogación de ningún fondo especial” ya que “al funcionar dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires se ampliaría la llegada de la ayuda propuesta a los planes ya implementados por dicho organismo”. En ese sentido, Guerrera consideró como “necesario” que desde el Estado “se articulen los mecanismos para brindar asistencia social, alimentaria y sanitaria a uno de los sectores vulnerables de la sociedad como son los estudiantes universitarios o terciaros que han migrado a otras ciudades para poder continuar con sus estudios”. “Entiendo que para gran parte de los jóvenes estudiantes es muy difícil conseguir un empleo, más que nada en este momento, que les permita mantener sus gastos. En la mayoría de los casos es el núcleo familiar quien los mantiene económicamente, el mismo que hoy se encuentra paralizado por la actual situación económica”, finalizó el diputado provincial. Próximo >