Comerciantes de Villegas le pedirían al intendente que se normalice la actividad

Aquellos rubros que no están exceptuados de la cuarentena, presentarían mañana una nota dirigida a Eduardo Campana para volver a trabajar, cumpliendo con las medidas vigentes en el marco de la emergencia sanitaria. «No damos más, Veníamos mal y esto nos termina matando», dijo la fuente consultada Un importante número de comerciantes de diferentes rubros presentaría mañana al intendente de General Villegas una nota solicitando poder trabajar, según la información extraoficial a la que pudo acceder ACTUALIDAD. Por iniciativa propia de varios vecinos a cargo de comercios locales, la solicitud le llegaría al mandatario municipal luego de la conferencia de prensa brindada días atrás por el Presidente Alberto Fernández, donde dejó abierta la posibilidad de flexibilizar las restricciones de aislamiento preventivo obligatorio que rige desde el 20 de marzo pasado, en aquellas zonas donde no haya casos positivos o con circulación del virus. Frente a ello, un grupo de comerciantes de nuestra ciudad se contactaron a través de las redes sociales y acordaron presentar el escrito al Ejecutivo local, teniendo en cuenta algunas medidas que se vienen tomando en otros países y que podrían funcionar en General Villegas, de acuerdo a lo que consideran. La intención de los villeguenses sería lograr un equilibrio en el control de la pandemia, pero sin descuidar la economía y el bienestar social, dejando la propuesta a consideración de las autoridades municipales, que tendrán que analizar si es viable o no lo que solicitan; pidiéndoles además que sea elevada a nivel Provincial. Para ello, los comerciantes dejarían en claro en la nota que cumplirán con las medidas que se recomiendan en el marco de la emergencia sanitaria; y creen conveniente «blindar» la ciudad ante el ingreso de personas ajenas, haciendo un máximo control de esta situación. «Realmente no es posible seguir así. Ya veníamos mal y esto nos termina matando. Es gravísimo. La mayoría vive de esto y tenemos ingreso cero. Quieren implementar el servicio puerta a puerta pero es imposible, no nos sirve», dijo la fuente consultada por ACTUALIDAD. Y agregó: «No podemos más. Esperemos que nuestra propuesta sea escuchada».