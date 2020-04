Comerciantes de Pico piden auxilio ante la crisis del coronavirus

Tweet Con la emergencia por la pandemia, muchos comerciantes se vieron afectados con el cierre de sus comercios. Sara Silvestri vecina y comerciante nos contó en Master FM 102.1 en primera persona como están viviendo la situación y cuál es el reclamo ante las medidas tomadas. Con la emergencia por la pandemia, muchos comerciantes se vieron afectados con el cierre de sus comercios. Con esta situación, varios comerciantes de General Pico se auto convocaron haciendo sonar las alarmas y bocinas de sus vehículos para reclamar mejoras en las disposiciones en en General Pico se está anunciando la misma modalidad. Comercios cerrados Sara comenta que – “tal cual lo pidió el Presidente Fernández, tenemos cerrado desde el 19 de marzo y desde aún no hemos vuelto a abrir las puertas…, entendemos que nadie esta exento de lo que esta pasando, que llego sin previo aviso, particularmente tengo una casa de decoración pero tengo colegas que tienen tiendas y venta de calzados, ellos han comprado artículos de estación que no pueden vender y seguramente para cuando lo puedan hacer ya paso la temporada, hay colegas que han sido citados por el Banco de La Pampa pero nadie les dice que tipo e ayudan pueden llegar a recibir, a nosotros nos siguen cobrando los alquileres y debemos pagar a los empleados, los alquileres en el centro son muy elevados y así sucesivamente con los gastos fijos de un comercio con los cuales hay que seguir cumpliendo…, no queremos que nadie nos regale nada, sino que nos ayuden a paliar la situación que sabemos que no termina el día 26 de abril con el levantamiento de la cuarentena, ¿Cómo hacemos para pagar gastos fijos con un comercio cerrado y con caja cero…?, y a su vez tenemos también nuestra vida privada y con las ganancias el comercio vivimos, comemos y demás…, es una cadena interminable…” – señalo Sara agregando que – “los comerciantes que se sumaron a la iniciativa son muchísimos, por suerte tenemos entre todos muy buena relación y la comunidad también nos ha apoyado con hacer sonar las bocinas y las alarmas…, sabemos que este aislamiento no es sano para nadie, tampoco pedimos romper con la cuarentena…” – señalo Sara Silvestre, comerciante en la ciudad de General Pico que formo parte del pedido a atender las necesidades de los comercios que aun permaneces cerrados ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >