El audio viral de una abogada que estalló de furia contra su Colegio profesional

Tweet Claudia Greme envió un audio de WhatsApp a Hernán Sureda, presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados; a quien le reclamó medidas concretas para la defensa de las y los abogados que ejercen la profesión de manera independiente y viven de sus honorarios. Claudia Greme envió un audio de WhatsApp a Hernán Sureda, presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados; a quien le reclamó medidas concretas para la defensa de las y los abogados que ejercen la profesión de manera independiente y viven de sus honorarios. La crisis desatada por la pandemia de coronavirus impacta de distinto modos a todos los actores del campo laboral, pero los profesionales independientes, que viven de sus honorarios, comienzan a perder la calma ya que la extensión de la cuarentena fue una mala noticia para sus economías personales. Uno de los sectores más golpeados es el de los profesionales judiciales quienes no encuentran respuestas a sus reclamos. En ese marco, la abogada platense Claudia Greme envió un audio a través de WhatsApp al titular de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de La Plata (CALP), Hernán Sureda, a quien le hizo saber su malestar por la situación que atraviesan los matriculados. "Hernán, pero no entendés mi amor, perdoname que te lo diga así, yo no necesito pedirte a vos ayuda, lo que necesito es comer y poder manejar mis expedientes, no que cada cosa te la tenga que pedir a vos porque sos el que levanta el teléfono y habla con los jueces. El juez tiene que atendernos a todos, tiene que trabajar para todos", remarcó visiblemente enojada y subiendo de tono la letrada. El mensaje arrancó en un tono moderado creciendo en intensidad. "No estamos trabajando, vivo de mi profesión hace 30 años", aclaró la abogada y disparó: "Estamos paralizados cuando nos obligaron a tener un Token, firma electrónica, hacer todo por Internet y ahora que eso nos puede beneficiar se lo guardaron en el bolsillo", se envalentonó ante el mal funcionamiento de los servicios digitales de los tribunales de La Plata y el resto de la provincia de Buenos Aires. "¿Cuánto hace que venimos padeciendo una Justicia en la que la Corte tarda cinco años en dictar una sentencia?", se preguntó la letrada. En otro pasaje del audio, en tono más elevado, señaló: "Hace 30 años que el Colegio no hace nada" y se quejó porque "la comunidad nos ve como una porquería, como una lacra, porque nunca nos defendieron, nunca salió a decir nadie los que trabajamos, los que estamos de a pie". "No sabes cómo tengo la piel de caminar tribunales, no me vuelvas a decir que el Colegio hizo algo porque cuando estoy embarazada tengo que trabajar hasta el día anterior a tener familia porque no tengo un subsidio. Nunca me defendió el Colegio, por Dios y la Virgen María, qué vamos a hacer si hasta mayo no trabajamos, con qué vamos a pagar nuestras gastos", cerró la mujer con la voz a punto de quebrársele. LA RESPUESTA DEL COLEGIO Hernán Colli, titular del Colegio de Abogados de La Plata (CALP), aclaró que el audio formó parte de una serie de intercambios de mensajes que se dan a diario en los grupos de WhatsApp que el Colegio tiene para estar en contacto directo con los matriculados. "Tenemos desde hace varios años grupos de WhatsApp colaborativos en los que se brinda ayuda a los matriculados para el ejercicio de la profesión", explicó. El letrado consideró que "son términos desmedidos y en algún punto son agresivos" pero señaló que otros aspectos "lo que manifiesta la colega es un sentir compartido". El titular del CALP señaló en diálogo con 0221.com.ar que "antes de que se dicte el aislamiento venimos sosteniendo que se debe garantizar el acceso a la justicia en los términos de estos tiempos". "Los abogados hemos hecho un esfuerzo económico muy grande para adaptarnos al funcionamiento informático y frente a esta situación fe crisis este sistema electrónico que debió asomar, demuestra que del otro del mostrador", en relación a magistrados y funcionarios judiciales, "siguen estando sumamente atrasados porque la Suprema Ccorte no les exigió a los jueces de la misma manera que nos exigió a los abogados, disparó. El titular del colegio profesional subrayó que "en el fondo nuestra posición es concordante con la colega, queremos que el servicio de justicia se restablezca de manera electrónica sin poner en riesgo a los abogados y no quedar en esta situación de parálisis absoluta". Pero también defendió al dirigente Hernán Sureda, quien fue el receptor del audio. "Hay una enorme falta de respeto a la persona que trabaja ad honorem en el colegio y trata de colaborar con los colegiados, en ninguna circunstancia merece una respuesta descomedida", destacó. PANORAMA PROVINCIAL Colli integra el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (Colproba), una de las cajas de resonancia del conflicto abierto por la paralización de hecho en la justicia bonaerense. "Los 20 colegios departamentales actuamos de manera mancomunada. El 13 de marzo el Colproba le pidió a la Suprema Corte que no parara el sistema de justicia, no obstante dispuso el asueto", se quejó. Luego del asueto judicial "se trabajó todo este tiempo en una comité de crisis para encontrar avances que nos saquen de esta situación de parálisis total", dijo Colli, y aclaró: "No queremos que los tribunales se llenen de gente que se enfermen, tampoco queremos eso para los trabajadores judiciales. Queremos que todos puedan trabajar desde sus casas, de manera remota, con este sistema funcionando a pleno podemos tener una justicia al 80% de su funcionamiento". Las quejas por el mal funcionamiento del sistema informático judicial apuntan a la Suprema Corte bonaerense, cuya área de informática no encuentra soluciones para dar rápida respuesta a las demandas de abogados y ciudadanos. "Detrás de cada expediente hay personas que esperan una resolución para poder resolver algún aspecto importante de su vida", resaltó Colli. Otro de los llamados de atención que realizan desde los colegios profesionales apuntas a las Cámaras de Apelaciones de los distintos fueros, quienes son los que tienen la superintendencia del servicio de justicia en cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires. Según decenas de denuncias de abogados, esos tribunales de Alzada no cumplen con las resoluciones de la Suprema Corte.