Un relevamiento hecho por DIB advierte que al menos vecinos de 67 distritos ya contrajeron la enfermedad.

Alrededor de la mitad de los distritos bonaerenses cuentan con casos positivos de coronavirus y la pandemia ya alcanzó a todas las regiones de la provincia. Norte, sur, este, oeste, conurbano, interior. A poco más de un mes del primer caso registrado en Argentina, el Covid-19 no discrimina zonas de la provincia, y alcanza tanto a grandes poblaciones como a pequeñas ciudades. Desde el Gobierno vienen informando la cantidad de contagios en la provincia de Buenos Aires (en las últimas horas llegaron a 572), pero no existen datos unificados sobre los sitios en los que se dieron. Ante esta falta, DIB realizó un relevamiento sobre los partes emitidos por los distintos municipios a través de sus webs oficiales y los medios locales: registro casos de vecinos de al menos unos 67 distritos. El coronavirus ya se diseminó por todo el conurbano y alcanzó a otros varios partidos cercanos al Gran Buenos Aires, aunque también se propagó hacia el interior profundo: llegó al sector costero, al este; a Trenque Lauquen, al oeste; a San Nicolás, al Norte; a Bahía Blanca, al sur; y a distritos como Olavarría y Azul, más al centro. Al día de hoy, los municipios que más reportaron casos son los del conurbano. Entre ellos, La Matanza (tiene al menos 35), Pilar (33), Moreno (31), San Miguel (22), Avellaneda y Lomas de Zamora (18), Tigre (17), Quilmes (16), Morón (12), Merlo (11) y Malvinas Argentinas (10). Por otro lado, hay otros municipios como Tres de Febrero, Vicente López, General San Martín y Ezeiza que no realizan reportes diarios a pesar de haber registrado ya contagios. En La Plata la cantidad de casos llega a 20. En la región capital bonaerense también se suman con recientes contagios Ensenada (2) y Berisso (1). Además, cerca de allí, aparecen Brandsen (1) y San Vicente (1). Hacia el norte provincial, San Nicolás reportó 5 casos, y Pergamino, 1. En tanto, Colón, un distrito con poco más de 23 mil habitantes, ya contabiliza unos 3 contagios. Entre las poblaciones pequeñas también se suman Alberti (con alrededor de 10.000 habitantes y 2 infectados) y Daireaux (17.000 y 1). También tienen casos Bragado (1) y Trenque Lauquen (2). Bahía Blanca y Mar del Plata son las ciudades que más contagios tienen en el interior: 16 y 14, respectivamente. Sobre el margen del mar, además, se registran casos los distritos La Costa (1), Pinamar (2) y Mar Chiquita (1), y en otros dos con poblaciones pequeñas: San Cayetano, que tiene alrededor de 8 mil habitantes y un caso; y Lobería, con 17 mil vecinos y dos infectados. Entre otros, integran la larga lista: Olavarría (3), Azul (1), Tres Arroyos (1), Carlos Casares (2), Bragado (1), Trenque Lauquen (2), Chivilcoy (2), Lobos (1), Exaltación de la Cruz (1), Luján (5), General Rodríguez (1), Mercedes (1) y Junín (1). Por otro lado, vale señalar que en el conurbano se registró hasta ahora la mayor cantidad de muertos en la provincia de Buenos Aires. (DIB) MT