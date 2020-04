Beccar Varela: “Los pueblos del interior necesitan abrir su economía, al menos de manera parcial y local”

Tweet En la mañana del martes, la Legisladora presentó un proyecto solicitando, al Gobierno provincial, que flexibilice la apertura de todos los comercios, sin distinción de rubros, en los Distritos del interior de la Provincia donde no existan o no se hayan detectado casos de Covid-19. En la mañana del martes, la Legisladora presentó un proyecto solicitando, al Gobierno provincial, que flexibilice la apertura de todos los comercios, sin distinción de rubros, en los Distritos del interior de la Provincia donde no existan o no se hayan detectado casos de Covid-19. La iniciativa propone que la apertura puede darse de manera alternada semanalmente por días y/o rubros a fin de “espaciar la circulación y poder realizar el seguimiento de eventuales nuevos casos.”; también contendría a aquellos partidos que acrediten superar las instancias de sospechas y/o evolución de casos. APOYAR A LOS COMERCIANTES LOCALES “Los negocios y las PyMEs pueden empezar a funcionar si nos cuidamos entre todos: quedándonos en casa, usando tapabocas, respetando el distanciamiento social, y las medidas de higiene.”, comentó Beccar Varela. La Senadora habló, también, sobre la importancia de los comercios en las economías de las ciudades más chicas, y los pueblos. “Necesitamos acompañarlos en este momento en que las familias están comprometidas por el aislamiento.” ANSES Además, la legisladora bonaerense presentó una iniciativa pidiendo que se decrete como servicio esencial al ANSES, y que se arbitren los medios necesarios a fin de restablecer el servicio de atención telefónico personalizado de la línea 130 y la apertura de las Unidades de Atención Integral y Oficinas de ANSES para dar respuesta a las consultas de los beneficiarios del organismo Próximo >