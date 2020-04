Activaron el protocolo en la prisión de Campana por un guardicárcel infectado

Tweet Hay otros 10 agentes aislados. El Servicio Penitenciario bonaerense aclaró que el contagiado "no tuvo contacto con los internos". Hay otros 10 agentes aislados. El Servicio Penitenciario bonaerense aclaró que el contagiado "no tuvo contacto con los internos". Las cárceles también son atravesadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus: domiciliarias, visitas virtuales y la autorización para el uso de celulares son algunas de las medidas que intentan impedir que la pandemia se propague dentro de los muros. De todas maneras, este martes se activó el protocolo en el penal de Campana por un guardicárcel infectado. Por el test positivo del efectivo se aisló al resto de los agentes que compartieron el turno, según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Las autoridades dejaron en claro que el guardia no tiene contacto con internos. También informaron que está internado en una clínica privada y evoluciona de forma favorable. "Ni bien tomamos conocimiento de lo que le sucedía al suboficial pusimos sin demora en aplicación el protocolo. Los agentes que compartieron la guardia con él fueron notificados y se encuentran aislados", indicaron fuentes del SPB. El guardia con Covid-19 es suboficial ayudante y cumple funciones en la Guardia de Seguridad Exterior del complejo penitenciario, es decir que "no tiene contacto con privados de libertad ni acceso a los pabellones donde están alojado los presos". El suboficial cumplió la guardia el 5 de abril pasado y luego fue al médico por sentir algunos síntomas, por lo que fue sometido a un test que le dio positivo en las últimas horas. Los diez penitenciarios que compartieron tareas con él permanecen en cuarentena en sus casas, como medida de prevención. "A pesar del tiempo transcurrido, no han desarrollado síntomas", aclararon desde el organismo. Ante el inesperado positivo, las autoridades del SPB y médicos de Salud Penitenciaria recorrieron este martes el penal "para charlar con el personal de la Unidad 21 y las personas privadas de la libertad brindado información precisa y llevando tranquilidad". "Se trata de un caso acotado y de respuesta sanitaria inmediata”, aseguraron. Próximo >