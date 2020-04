Aldo Vergara – “Lo más importante es la bioseguridad, aunque cada uno actúa de acuerdo a las convicciones, es una cuestión de actitud ante el prójimo…

Tweet El Secretario de Salud de Rivadavia Dr. Aldo Vergara habló en Master FM 102.1 y se refirió a las medidas que se vienen tomando en la crisis del coronavirus "reactivar la economía se podrá hacer, resucitar gente no…, por eso pedimos no bajar la guardia" dijo. El Secretario de Salud de Rivadavia Dr. Aldo Vergara habló en Master FM 102.1 y se refirió a las medidas que se vienen tomando en la crisis del coronavirus Síntomas de Covid -19 “Hay síntomas que los pueden tener mucha enfermedades, todas las enfermedades virales se manifiesta casi de igual manera, luego va evolucionando y de acuerdo a la evolución uno puede llegar a sospechar, la epidemiologia es dinámica y eso habla del avance de la virosis…” – señalo Vergara expresando sobre los test que – “están centralizados en estos momentos en Azul y la confirmación se hace desde allí…, cualquier persona que hoy llegue con fiebre al hospital será derivado al área de aislación…, lo más importante es la bioseguridad, aunque cada uno actúa de acuerdo a las convicciones, es una cuestión de actitud ante el prójimo…” Vacunación antigripal “Hemos recibido 400 dosis en una primera vez para el personal sanitario, para abuelos asilados y luego mayores de 65 sin obra social…, ahora la gente está preocupada y nosotros también porque PAMI no está mandando las dosis, creo que solamente fueron 150 dosis y estamos haciendo los reclamos pertinentes, lógicamente cuando nos sobre vacunas avisaremos, hoy día ya pusimos las casi 1000 que llegaron…” – expreso el Director del Hospital agregando en cuanto insumos que – “estamos bien, estamos todos preparados, nos falta como sociedad utilizar las reglas, sé que no estamos acostumbrados a ciertas normas, pero están para cumplirlas y debemos cumplirlas porque ahora implica cuidarnos entre todos…, si hacemos las cosas bien como ciudadanos, esto no tendrá el mismo impacto que en Europa y Estados Unido…” Flexibilización de la cuarentena “Es muy difícil determinarla porque hay que tener un equilibrio entro lo sanitario y lo financiero, hoy más que nunca la población ve para que sirve estar sano, una persona sana produce, una persona sana no…, estados Unidos decidió seguir produciendo, y bueno, ahí están las consecuencias…reactivar la economía se podrá hacer, resucitar gente no…, por eso pedimos no bajar la guardia, sigamos en cuarentena que las decisiones están bien tomadas…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >