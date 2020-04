Anses: monotributistas categorías C y D podrán cobrar el bono de $10.000

Tweet En estos días, el Gobierno junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social definirán cómo será la ayuda para las categorías que cobran entre $35.000 y $52.000 mensuales. En estos días, el Gobierno junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social definirán cómo será la ayuda para las categorías que cobran entre $35.000 y $52.000 mensuales. En los próximos días, el Gobierno nacional anunciará la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia a las categorías C y D de los monotributistas. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) calculan que la ampliación de este bono, se beneficiaría a cerca de 500.000 personas. Serán para las categorías que tengan ingresos de entre $35.000 y $52.000 mensuales aproximadamente. La medida fue analizada por jefe de Gabinete, Santiago Cafiero junto con el Gabinete Económico, conformado por los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni, y Matías Kulfas, respectivamente, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández dijo: “Estamos preocupados por algunos sectores de la clase media, estamos viendo cómo ayudarlos, fundamentalmente los monotributistas de las categorías C y D”. Además, se tienen en cuenta que con la extensión de la cuarentena también podrá otorgarse en el mes de mayo un nuevo bono de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En la primera etapa del IFE, casi 8 millones de personas (7.854.316) recibirán el bono de $10.000 sobre los aproximadamente 15 millones de hogares de todo el país, es decir una de cada dos familias argentinas accedió a dicho ingreso. El primer cobro será este mes, a partir del 21 para quienes tengan CBU, y desde el 6 de mayo para los que no tengan cuenta bancaria. En ambos casos, con cronograma de acuerdo al número de DNI. Próximo >