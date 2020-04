El gobernador de San Luis prohibió el reparto de diarios nacionales por el coronavirus y denuncian censura

Tweet Sólo se distribuye La República, un medio local que pertenece a la familia del mandatario provincial. Expertos descartaron la transmisión del virus a través del papel de diario Sólo se distribuye La República, un medio local que pertenece a la familia del mandatario provincial. Expertos descartaron la transmisión del virus a través del papel de diario Desde el fin de semana pasado, los diarios y las revistas nacionales no tienen permitido ingresar a provincia de San Luis por las medidas preventivas para contener la propagación del coronavirus. Así lo denunciaron las compañías distribuidoras, que advirtieron a la población sobre un presunto cerco informativo que rige en el territorio que encabeza el gobernador Alberto Rodríguez Saá, y que prohibió la venta de medios impresos como Clarín, La Nación, Diario Popular, Olé, Página/12, Puntal y la revista Noticias, entre otros. "Decenas de trabajadores del rubro ven impedida su labor y la población ve censurado su derecho a estar informada por el medio de su elección”, advirtieron en un comunicado los vendedores y distribuidores de diarios de San Luis. Las dos compañías que comercializan los medios impresos en la provincia cuyana criticaron a la gestión de Rodríguez Saá por las restricciones que rigen en los tres pasos fronterizos de La Punilla, Justo Daract y Vizcacheras. Es que, habitualmente, las publicaciones de tirada nacional se enviaban al distrito por esos ingresos. Sin embargo, desde el viernes pasado que los controles están impidiendo la entrada de las publicaciones a través de esos accesos. La cuarentena obligatoria considera como actividades esenciales el transporte de cargas, el trabajo de los canillita y el ejercicio de la actividad periodística. Incluso, en las últimas horas, varios infectólogos consultados por Clarín reiteraron que el papel de diario no transmite el coronavirus. Eduardo López, uno de los ocho expertos que asesora al presidente Alberto Fernández ​desde el comienzo de la pandemia, explicó que el papel impreso no contagia a las personas. “El diario se puede leer sin mayor problema”, afirmó. En cuatro días, el único diario que se vendió en la provincia de San Luis pertenece a la familia Rodríguez Saá. Jorge Daffra, propietario de la Distribuidora de Diarios de Villa Mercedes, explicó cuál era el operativo habitual en el reparto de medios impresos nacionales: “Los diarios vienen por Ruta 8 desde Buenos Aires a Pergamino y Río Cuarto, y de ahí una camioneta los trae a la provincia de San Luis, a Villa Mercedes y la capital. Esto lo hacemos siempre con los permisos impuestos por Presidencia”. Sin embargo, Daffra precisó que los permisos nacionales no son considerados como válidos por las autoridades locales. “Nos dicen que los permisos nacionales no servían, que solo servían los provinciales y que sólo podían circular los camiones grandes", explicó el empresario. Desde el gobierno provincial desmintieron una censura de la prensa y plantearon que los transportes que pretendieron entrar al territorio puntano no contaban con la autorización correspondiente y que está prohibido el ingreso de camionetas. “Todas las excepciones se están contemplando”, señaló Luciano Anastasi, coordinador del Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Culto. Según su criterio, lo que ocurrió es que, al profundizarse los controles, a las empresas se le está exigiendo todos los requisitos con los que “han debido trabajar todo este tiempo”, como la documentación con habilitación nacional, el carnet de conductor profesional, los papeles en regla de los vehículos y el remito de las mercaderías, enumeró. Desde las distribuidoras denunciaron además que en todos estos días, en San Luis solo se vendió y circuló un medio impreso de prensa: El Diario de la República. Una publicación que pertenece a la familia de los Rodríguez Saá. Próximo >