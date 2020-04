Cinco médicos y diez enfermeros del hospital de San Martín que visitó Axel Kicillof el viernes tienen coronavirus

Tweet Se trata del Hospital Manuel Belgrano. Los casos confirmados de COVID-19 están internados en sanatorios de CABA, en el propio hospital o aislados en sus casas. Además, hay otros veinte integrantes del equipo de salud que están aislados Se trata del Hospital Manuel Belgrano. Los casos confirmados de COVID-19 están internados en sanatorios de CABA, en el propio hospital o aislados en sus casas. Además, hay otros veinte integrantes del equipo de salud que están aislados El último viernes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una recorrida por obras de ampliación que se están realizando en el Hospital Manuel Belgrano, ubicado en la localidad de San Martín. Cinco días después, el director del hospital, Nicolás Rodríguez, le confirmó a Infobae que 15 personas que integran el equipo de salud tienen coronavirus. Se trata de 5 médicos y 10 enfermeros. Algunos de ellos están internados en sanatorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros en el propio hospital y otros se encuentran cumpliendo con el aislamiento en sus domicilios. Según afirmó Rodríguez, la mayoría está en buen estado de salud y en pleno proceso de recuperación. Pero hay algunos casos “con requerimiento de oxígeno”. “Establecimos que la mayoría de las internaciones se hagan en otros centros de salud. Por esta situación vemos disminuido nuestro equipo de médicos”, indicó el director. En esa misma línea, afirmó: “Estas cosas son dinámicas. En la medida en que se van detectando casos, la gente de epidemiología del Hospital los aísla”. El Hospital Manuel Belgrano está ubicado en la localidad bonaerense de San Martín Además de los casos confirmados, otras 20 personas que forman parte del equipo de salud se encuentran aisladas en sus casas. Un grupo menor espera el resultado de los hisopados que se le realizaron para determinar si se suman o no a la lista de infectados. En tanto, en el Hospital se encuentran internadas seis personas con COVID-19. Cuatro son trabajadores del hospital (una médica y tres enfermeras) y dos son pacientes que recayeron en el centro médico luego de que se confirmara que eran casos positivos. Durante la recorrida del viernes Kicillof estuvo junto al intendente local, Fernando Moreira; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el titular de la Unidad Ejecutora de Articulación Territorial del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Lauro Grande. Además, visitó el Hospital Eva Perón. Así lo dejó registrado en sus redes sociales. El Gobernador durante la recorrida por el Hospital Eva Perón. En el mismo tuit aclara que estuvo también en el Hospital Manuel Belgrano Desde la gobernación le informaron a este medio que Kicillof se encuentra en buen estado de salud, que no tuvo contacto con nadie durante la recorrida que realizó el último viernes y que todos los días le toman la fiebre para controlarlo. “Es un brote de coronavirus que se originó en un lugar de cuidados mínimos e intermedios. Estamos evaluando cuál fue el caso cero. Determinando diferentes posibilidades sobre cuál fue el foco de contagio que originó esto”, señaló Rodríguez, que esta tarde encabeza una reunión del Comité de Emergencia del Hospital para determinar los pasos a seguir. Rodríguez aseguró que se respetaron todos los protocolos y que algunos de los integrantes del equipo de salud que se infectaron estaban trabajando en “un sector de cuidados mínimos” y que utilizaron “el material correspondiente para estar en esa área”. Eso implica que si el paciente que estaban atendiendo tenía síntomas respiratorios, “tanto el paciente como los trabajadores de la salud debían tener puesto el barbijo”. El último martes Axel Kicillof encabezó una reunión con el Comité de expertos “Puede haber pasado que trabajadores con sintomatología leve pueden haber estado contagiados sin que nos demos cuenta y sin que ellos lo denuncien a tiempo al sistema de salud”, explicó el director, quien aseguró: “La realidad es que estamos en un momento de circulación comunitaria, aprendiendo de la pandemia”. Dos días atrás, frente a una denuncia de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) por falta de insumos, la dirección del hospital desmintió la falta de elementos para trabajar y garantizó “el cumplimiento del protocolo de COVID-19 que establece el Ministerio de Salud de la Provincia y el normal funcionamiento de la institución”. “Las autoridades del hospital aseguran que los insumos extra por la pandemia se reciben en forma regular y necesaria para dar respuesta en esta crisis. El hospital cuenta con una farmacia en donde se organizan los insumos en donde hay barbijos, alcohol, trajes de protección, guantes, entre otros elementos de protección”, precisaron. El comunicado que sacó el Hospital en respuesta a la denuncia por falta de insumos Por otra parte, fuentes de la gobernación bonaerense indicaron que todos los hospitales de la provincia están recibiendo insumos. “Estamos haciendo entregas diarias de insumos. De guantes, camisolines, barbijos y antiparras en todos los hospitales provinciales, y auxiliando a los municipales", informaron desde La Plata. En lo que respecta a las últimas medidas del gobierno provincial, ayer por la tarde Axel Kicillof se reunió con el grupo de expertos que lo asesoran en este tiempo de pandemia y les consultó sobre la posibilidad de avanzar en una cuarentena focalizada. Es decir, en una apertura de las actividades en forma paulatina y en las localidades donde no hay circulación del virus. Los especialistas –médicos, infectólogos y epidemiólogos– le aconsejaron que haga una evaluación pormenorizada de las posibles actividades que abriría y que estipule un protocolo exhaustivo para poder llevarlas adelante. Bajo un estricto control podrían comenzar a realizarse algunas de ellas. El gobernador le presentará un plan de acción al gobierno nacional y esperará que le digan si pueden avanzar en la flexibilización del aislamiento.