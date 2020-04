Reynoso anunció que se suman nuevos rubros a los habilitados para trabajar entre ellos tiendas de ropa y venta de leña.

Tweet El Intendente Municipal de Rivadavia dio diferentes anuncios que tiene que ver con la situación de la cuarentena y las medidas que se van implementando "Pedimos a los vecinos que no compren on line afuera sino que lo hagan con los comercios del distrito que serán habilitados" dijo. El Intendente Municipal de Rivadavia dio diferentes anuncios que tiene que ver con la situación de la cuarentena y las medidas que se van implementando PLAN ADMINISTRACIÓN DE CUARENTENA - "No hay circulación interna del virus hasta el momento". - "Habrá controles más intensos también dentro de todas las localidades del distrito" NUEVAS HABILITACIONES - Leña: se habiltarán permisos desde el viernes para aquellos que vendan leña. De 8 a 16 horas podrán repartir la misma. - El Municipio comprará estufas garraferas para otorgar a los vecinos adultos mayores. También se los asistirá con gas envasado para poder calefaccionarse ya que comenzará el tiempo frío. - Construcción: "Recordamos solo dos personas por obra podrán trabajar. A nivel regional tomaron nuestro modelo. Siempre de 8 a 16 horas y con el permiso otorgado por el Municipio. Habrá controles estrictos por parte del Gobierno local". - Comercios tipo Tiendas: "Podrán comenzar a trabajar con sistema Delivery únicamente. De 8 a 17 horas. Pero antes de hacerlo tendrán también que sacar un permiso especial en la Municipalidad". QUIENES SON PACIBLES DE SANSIONES "Aquellos que no acaten todo lo enumerado serán sancionados desde el punto de vista sanitario". "Recuerden que no se levantó bajo ningún concepto el Aislamiento Social Obligatorio". EL PEDIDO "Pedimos a los vecinos que no compren online afuera. Compren desde ahora a la venta local que serán habilitados en las próximas horas. Debemos ser solidarios con los negocios de nuestro distrito". Próximo >