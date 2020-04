Beneficiarios del bono de $10.000 que no hayan elegido medio de pago podrán hacerlo desde esta medianoche

Tweet Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no hayan elegido aún su medio de pago para cobrar los $10.000, podrán ingresar a partir de esta medianoche en la página web de la ANSES (www.anses.gob.ar) para seleccionarlo. Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no hayan elegido aún su medio de pago para cobrar los $10.000, podrán ingresar a partir de esta medianoche en la página web de la ANSES (www.anses.gob.ar) para seleccionarlo. Las opciones de cobro entre las que deberán optar los inscriptos son: la acreditación de su Clave Bancaria Uniforme (CBU); el cobro a través de un cajero automático de la Red Link-Banco Nación; la acreditación en una Cuenta DNI Banco Provincia; cajero automático de la Red Banelco o el cobro en efectivo en una sucursal del Correo Argentino. El orden de entrada para optar por una determinada forma de cobro se hará por número de DNI y será la siguiente: jueves 16, DNI terminados en 0 y 1; viernes 17, los finalizados en 2 y 3; sábado 18, DNI finalizados en 4 y 5; domingo 19, los que terminan en 6 y 7 y, finalmente, el lunes 20 de abril, aquellos cuyo DNI terminen en 8 y 9. La Anses precisó que los beneficiarios –tras ingresar a la página web de la dependencia- deberán dirigirse a la opción de IFE donde se le indicará que confirme o modifique sus datos de contacto, ingresando con la Clave de la Seguridad Social. Los datos a confirmar o modificar son el número de teléfono celular y/o la dirección de correo electrónico. De inmediato, el beneficiario recibirá por su teléfono celular y/o por su dirección de correo electrónico un código que deberá ingresar en el paso siguiente y a continuación se le abrirá una página para seleccionar Medios de Pago. Allí le aparecerán tres opciones: 1) Transferencia CBU – 2) Banco Nación (BNA) – 3) Banco Provincia (BAPRO Cuenta DNI) – 4) Red Banelco – 5) Correo. Si opta por la primera (Transferencia CBU), tendrá que ingresar su número de CBU y terminará el trámite. Lo mismo ocurrirá con la opción 5 (Correo), en la que marca la opción y finaliza el trámite. La Anses precisó que los beneficiarios que no optaron por la opción de Transferencia CBU en el período anterior comprendido entre los días 11 al 15 de abril inclusive, podrá hacerlo a partir de esta medianoche. En el caso de Correo, cabe destacar que debido a que el pago es presencial en ventanilla y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, el cronograma de acreditación de esta opción está sujeto a una limitación estricta de turnos de atención por día de pago. Por esta razón, aquellos que opten por esta alternativa podrían tener plazos más largos para cobrar que en el resto de las opciones. Si selecciona BNA, finalizará el trámite de inmediato. El Banco de la Nación Argentina (BNA) le enviará por celular o correo electrónico un código o clave para que el benefiiario pueda operar en un cajero automático de la Red Link para cobrar el IFE. En los casos de Banco Provincia y Banelco, el trámite también concluye tras realizar la selección. < Prev Próximo >