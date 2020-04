Tweet La Presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, Marta Martin, hablo en Master FM 102.1 sobre cómo están viviendo ellos este tiempo de la pandemia y de las necesidades de la institución. La Presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, Marta Martin, hablo en Master FM 102.1 sobre cómo están viviendo ellos este tiempo de la pandemia y de las necesidades de la institución. A través de su cuenta de Facebook la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Rivadavia expreso textualmente que – “Por la situación que todos estamos transitando y es de público conocimiento, es que les pedimos a aquellos vecinos que adquirieron nuestro Bono y quieran abonar las cuotas, tengan a bien avisarnos y coordinamos la cobranza. Para nosotros es de mucha importancia, ya que es nuestro único ingreso económico para solventar los gastos mensuales que tenemos. Bomberos cuenta aparte del bono anual también con los bonos contribución que nuestro Cuerpo Activo realiza y en ésta oportunidad no lo podremos hacer. Les dejamos nuestros datos bancarios por si alguien desea realizar el pago de la rifa a través del banco CBU 0140365501678900259089. Agradecemos vuestra colaboración. Comisión Directiva…” Acá estamos, cuidándonos “Acá estamos, cuidándonos, de hecho la nota que sacamos a través de Facebook es para que aquellos vecinos que deseen ponerse al día con las cuotas el bono lo puedan hacer a través del CBU en Banco Provincia y para que en la misma cuenta los que deseen colaborar también lo puedan hacer, a nosotros la situación económica también nos afecta y por ello necesitamos ayuda…” – aseguro Marta agregando que – “cuando surgió la pandemia enseguida con fondos propios compromisos insumos para los Bomberos, luego a través de Federación y del Consejo nacional comenzó a llegar insumos aunque no para todos los bomberos de todos los cuarteles (8 o 10 aproximadamente) pero nosotros tenemos a todos los bomberos bien protegidos, el hecho de haber adquirido todo inmediatamente, hizo que hubiera que invertir dinero que no pensábamos invertir pero bueno, los miembros del cuerpo activo deben estar protegidos…, estamos viviendo esta situación con mucho cuidado…, es para destacar la labor de quienes nos están cuidando, cuidando la ciudad y hacer que todo funcione como esta funcionando…” – aseguro Martin ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >