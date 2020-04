Un enorme operativo policial para cerrar una peluquería

Tweet Si uno mira detenidamente la imagen, pensará que se trata de un operativo para detener a una peligrosa banda de narcos, o una célula terrorista cuyos integrantes están dispuestos a todo...Pues no, ni lejano a eso. El megaoperativo fue para cerrar ¡una peluquería con un cliente adentro! Si uno mira detenidamente la imagen, pensará que se trata de un operativo para detener a una peligrosa banda de narcos, o una célula terrorista cuyos integrantes están dispuestos a todo...Pues no, ni lejano a eso. Fue en Córdoba. Y numerosos medios de prensa festejan la iniciativa, publicando sin ninguna tipo de cuestionamiento si puede no ser demasiado. Si a veces algunas acciones policiales no se pasan de la raya. Ésta pareciese ser una de esas veces, aunque un sector del periodismo elija poner títulos graciosos o rimbombantes. Por supuesto que no se justifica la acción de quien viola las normativas actuales y necesarias, debido al aislamiento y la cuarentena impuesta, que parece ser la única forma de atenuar el tremendo embate del coronavirus. No es esa la intención. Pero pareciese que con la presencia de algún inspector o un par de uniformados que se lleguen a la peluquería denunciada podía haberse solucionado el tema. O hay algún dato de peligrosidad que no se informó correctamente o a veces se pasan de la raya. O la imagen resulta de las que son colocadas de archivo y no se dejó constancia de ello. La información oficial indica que tras varios llamados al teléfono (0800 888 0054) dispuesto por el Ministerio Público Fiscal para denuncias sobre distintas violaciones a la cuarentena por el flagelo del coronavirus, efectivos de la FPA cesaron la actividad de una peluquera en barrio Cerro Norte de Córdoba Al llegar el personal de la Fuerza, se constató que la peluquería (rubro no habilitado por el Decreto Nacional) estaba con sus puertas abiertas y su dueña se encontraba cortando el cabello de un cliente. Automáticamente, tras lograr constatar el quebrantamiento de la cuarentena, se labraron las actas correspondientes, el cliente tuvo que volver a su hogar y la peluquera cerrar el comercio. Próximo >