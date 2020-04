Pymes piden no pagar impuestos hasta que termine el aislamiento

Tweet Cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas reclamaron un plan que contemple la condonación de impuestos hasta que finalice la cuarentena. También exigieron la ejecución de créditos a tasa cero para "evitar una crisis de no retorno" a causa de la pandemia del coronavirus Cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas reclamaron un plan que contemple la condonación de impuestos hasta que finalice la cuarentena. También exigieron la ejecución de créditos a tasa cero para "evitar una crisis de no retorno" a causa de la pandemia del coronavirus La decisión de continuar con el aislamiento social preventivo y obligatorio en los mismos términos que regían hasta el 12 de abril causó cierto malestar en el ámbito empresarial, ya que esperaban alguna flexibilización para intentar reactivar la alicaída economía nacional en el marco de la pandemia del coronavirus. Por este motivo, cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) pidieron hoy un “plan” que contemple la condonación de impuestos hasta que finalice el aislamiento social obligatorio y la ejecución de créditos a tasa cero para evitar una crisis “de no retorno” en el marco del parate económico por la pandemia del coronavirus. Al respecto, el presidente de la Confederación General Económica (CGE), Roberto Marquinez, disparó: "si las pymes no pueden pagar salarios y tienen rota la cadena de pago, mucho menos pueden pagar impuestos. Es necesaria que a la prórroga de la actual moratoria se incluyan los impuestos impagos al menos hasta el 31 de mayo o hasta que finalice la cuarentena". Asimismo, el dirigente apuntó contra los bancos por la demora en la entrega de créditos para el pago de salarios de marzo. “A las pymes le piden 10 requisitos para prestar el dinero de los cuales 9 no pueden cumplir", arremetió. En tanto, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, alertó hoy que las pequeñas y medianas empresas porteñas "están entrando en fase de no retorno” y pidió “un Plan Marshall” que contemple condonación de impuestos y créditos a tasa cero. El dirigente señaló que “a casi un mes de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, asistimos a una realidad de gran impacto” y puntualizó que “bares, pizzerías, peluquerías, heladerías, ópticas, mueblerías, inmobiliarias y comercios de marroquinería, calzado e indumentaria están cerca de desaparecer si no se echa mano urgente a un plan de salvataje en la región metropolitana". Por otro lado, más de 300 industriales nucleados en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos (Adiba), organizaron hoy una videoconferencia con el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren. En ese marco, el presidente de Uipba, Martín Rappallini, sostuvo que “la situación hace que las empresas no cuenten con el dinero disponible para realizar el pago de los sueldos del mes de abril”. Agregó: “el rol de los bancos y el acceso al crédito es fundamental para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones”. Cabe señalar que desde el gobierno analizan pagar parte de los salarios de los privados del mes de abril, así como también ampliar la base de los beneficiarios hacia las categorías D y C. Próximo >