La salud primero: Kicillof se realizó el test de coronavirus para despejar sospechas

Por recomendación del cuerpo médico, el Gobernador Axel Kicillof se realizó el testeo para detectar COVID-19 esta mañana. Según se informó, el mandatario no estuvo en contacto estrecho con casos confirmados ni presenta ningún síntoma, pero se sometió al estudio por prevención. En las próximas horas se conocerá el resultado. El ministro de Salud, Daniel Gollán, también se hizo el estudio, con resultado negativo. La decisión se tomó luego de conocerse los casos de contagios de coronavirus en uno de los hospitales que visitó, más precisamente en General San Martín. La visita fue el último viernes, en el nosocomio Manuel Belgrano de dicho distrito de la Primera Sección Electoral. En este sentido, se comunicó que la realización de dicho test fue "para llevar tranquilidad a los y las bonarerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema". Horas antes, el Gobernador había manifestado que "el protocolo dice que me tendría que hisopar si hubiera estado en contacto estrecho. Por un tema de responsabilidad no voy a exponer al Presidente o los gobernadores. Estoy hablando con los médicos a ver qué conviene, aunque el protocolo no lo indica si da más tranquilidad lo haré". Previo a hacerse el estudio, Kicillof expresó: "Hay mucho trabajo para hacer, yo voy a seguir recorriendo tomando todos los recaudos, cuidando a la gente, a mi familia, pero me toca estar presente, no me voy a quedar guardado en mi casa". En las próximas horas se conocerá el resultado y, tal como declaró esta mañana el mandatario provincial, se dará a conocer públicamente. Una vez conocidos los mismos, varios jefes comunales podrán seguir sus pasos, ya que estuvieron reunidos con el Gobernador en los últimos días. Al respecto, el jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, señaló que "Cuando estuvimos con él, guardamos todas las medidas sanitarias. Por lo cual, no, no veo inconveniente. No hace falta hacer el hisopado".